Elitens skattefinte: Nets-milliardær sender millioner til døtre

Den tidligere Nets-topchef og nuværende bestyrelsesformand Bo Nilsson er en smart mand.

Et aktiebonusprogram hos betalingsgiganten har gjort ham omkring en milliard kroner rigere.

Og nu kan Ekstra Bladet fortælle, at han har gjort brug af en lukrativ skattefinte på det glohede københavnske boligmarked, der de facto har gjort hans døtre til millionærer.

Det viser oplysninger fra Tingbogen, som Ekstra Bladet har indhentet.

Nets-bossen købte i 2017 og 2019 to luksuslejligheder i det indre København for henholdsvis 6,2 og 6,3 millioner kroner, for kort tid efter at sælge dem til sine to døtre for beskedne 2,7 millioner for hver lejlighed.

Den ene lejlighed på 118 kvadratmeter i det mondæne Salomons Palæ tæt på Kongens Nytorv nåede han kun at eje i 11 måneder, før han i december 2019 solgte den videre til sin ene datter for et beløb, der var langt under, hvad han købte den for.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En perle af en lejlighed i hjertet af København kostede bare 2,7 millioner kroner for en af Bo Nilsson døtre. Foto: Linda Johansen

Særdeles lukrativ finte

Bo Nilsson er således en af de danskere, der har udnyttet en 40 år gammel regel og skattemyndighedernes skandaløse, forældede ejendomsvurderinger ved familiehandler.

Reglerne siger nemlig, at forældre kan videresælge eksempelvis en lejlighed til deres børn til langt under, hvad de købte den for, fordi man må sælge til den offentlige ejendomsvurdering. Vurderinger, der i hvert fald i storbyerne ligger langt under, hvad lejligheden reelt er værd, fordi vurderingerne har været fastfrosset siden 2011.

Og ikke nok med det. Så kan man faktisk sælge til en pris, der er under den forældede vurdering.

Ifølge reglerne kan man sælge til 15 procent over eller under den offentlige ejendomsvurdering, og Nets-bossen har solgt til en pris under den offentlige ejendomsvurdering i begge tilfælde.

Ved salget af en 117 m2 lejlighed på Esplanaden tæt på Amalienborg solgte han den således til 500.000 kroner under den offentlige ejendomsvurdering, der er på 3.2 millioner kroner.

Hammerslag: Luksuslejlighed tæt på dronningen solgt for 2,7 millioner kroner.

Det kan godt være, bygningen er indrullet i plastik, men placeringen er særdeles attraktiv hjertet af København tæt på Kastellet og Amalienborg. Foto: Linda Johansen

Børn kan få skattesmæk

Men den slags bolighandler kan godt give hævede øjenbryn hos skattefar.

Chefkonsulent hos BDO og skatteekspert Henning Boye Hansen vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men han fortæller, at Skattestyrelsen ved en konkret vurdering kan gå ind og sige, at man ikke kan sælge til de gamle regler, hvis styrelsen finder, at der ved handlen er såkaldt 'særlige omstændigheder'.

- Det kan blandt andet være, hvis der er lavet omfattende renoveringer, siden handlen har fundet sted, eller at salget har fundet sted inden for tre år efter købet, så kan myndighederne gå ind sige, at der foreligger særlige omstændigheder, siger han.

Henning Boye Hansen fortæller, at reglerne oprindeligt er lavet, for at man eksempelvis kunne overdrage en familiejet ejendom, som blev købt for mange år siden, til den pris, som den offentlige vurdering lyder på.

- Men nu står vi en situation, hvor de forældede ejendomsvurderinger gør, at man kan handle til en pris, der er langt under, hvad ejendommen er værd, og det har gjort det ekstra interessant at bruge reglerne, siger han.

Hvis skattemyndigheder mener, at der foreligger 'særlige omstændigheder', der gør, at man ikke kan gøre brug af reglerne ved familieoverdragelse, kan det betyde, at børnene bliver pålagt en gaveafgift på 15 procent, da de reelt har fået millioner lige ned i foret, forklarer han.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i 2018 over 12.000 familieoverdragelser. Man kan lave den slags handler med sine børn, børnebørn og forældre.

Solgte kort tid efter

Skattestyrelsen vil ikke kommentere den konkrete sag, men oplyser i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at en 'særlig omstændighed' blandt andet kan være, hvis lejligheden skifter hænder inden for familien kort tid efter, den er blevet købt til markedspris.

I begge tilfælde har Bo Nilsson solgt lejlighederne under tre år, efter han købte dem. I det ene tilfælde bare 11 måneder efter.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den omstridte Jan Leth Christensen advokat har solgt sit skandale-palæ på til sin datter til den offentlige ejendomsvurdering.

I den forbindelse udtalte Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, at man skulle lukke 'skattehullet'.

- Samlet set skal vi lukke de skattehuller og den skattetænkning, der kan laves. Ikke mindst i forhold til københavns-området og de andre storbyer bliver vi nødt til at forholde os til boligernes himmelflugt. Ideologisk er det vigtigt for os, at vi får genoprettet tilliden til Skattestyrelsen. Herunder, at ejendomsvurderingerne bliver retvisende. Det er helt afgørende. Men det har være galt i mange år, sagde han.