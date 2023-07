Elitestyrker indsat: Vild løvejagt i Berlin

Politiets elitestyrker er i den grad kommet på arbejde i Berlin.

Ikke for at afværge terror eller holde voldelige demonstranter i skak. Nej, styrkerne er indsat for at finde en løve, der siden natten til torsdag har været på fri fod i byen.

På trods af en omfattende indsats er det endnu ikke lykkedes politiet at finde det vilde dyr, og det tager man nu konsekvensen af.

Således har man nu indsat et 15 tons tungt pansret og terrængående køretøj med navnet 'Survivor'.

Det skriver tyske Bild.

Løven blev spottet natten til torsdag, men er endnu ikke blevet fundet. Foto: John MacDougall/AFP/Ritzau Scanpix

Maskingevær og droner

I det pansrede køretøj sidder elitestyrker bevæbnede med maskingevær.

Samtidig har tysk politi også taget helikoptere, droner og termiske kameraer i brug, mens over 100 betjente også leder febrilsk efter løven.

Det vilde dyr blev spottet i den lille by Kleinmachnow sydvest for Berlin.

'Fare! Bliv indenfor, et vildt dyr er undsluppet i området omkring Bereich Kleinmachnow, Teltow og Stahnsdorf. Hold også jeres kæledyr indenfor. Vi er på stedet,' skrev politiet torsdag morgen på Twitter.

Det er endnu uvist, hvor løven er undsluppet fra. Politiet vurderer, at dyret sandsynligvis er stukket af fra et cirkus.