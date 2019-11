Ellevild turist: Opdager fisk med 'menneskeansigt'

En helt særlig fisk fangede en turists opmærksomhed i en sø i Kumming i det sydvestlige Kina.

Fiskens hoved lignede nemlig unægteligt ansigtet på et menneske.

- Se, fisken er blevet til en fe. Den har et menneske-agtigt ansigt, sagde kvinden, der opdagede fisken.

På videoen, der er optaget 5. november, kan man se fisken svømme helt tæt på den kvindelige turist.

Du kan se fisken helt tæt på i videoen over artiklen.

Her kan man tydeligt se, hvordan det ligner, at fisken har øjne, næse og mund som et menneske.

Ifølge lokale fiskere er der tale om en bestemt type karpe.

