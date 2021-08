Elo er 'far' til en krage

Udfordret af en krageunge

Det er ikke hver dag, man får lov at sidde med en tam krage på skødet og samtidig skal holde fast i briller og bilnøgler for at sikre sig, at de ikke ender oppe på husets tag. Men sådan er vilkårene i den frodige og dyrevenlige have hos familien Mortensen i Borre. Når Kara altså er der.

Det hele var på kragen Karas præmisser, da Ekstra Bladet besøgte familien for at lave denne artikel. Og de første to timer af besøget var uden artiklens hovedperson! Hun havde formentlig fra en trætop set de to fremmede gå ind i haven og holdt sig derfor på sikker afstand.

- Kara, Kara. Karaaaa!, råbte Elo Mortensen igen og igen uden at få det mindste svar eller syn af kragen, selvom han svor på, at hun ellers altid var i haven om formiddagen.

Efter timers forgæves venten besluttede vi at køre fra haven, vente i nærheden og se, om den lille kloge fugl dukkede op, når de fremmede var væk.

Efter en times tid var der gevinst. Kara var arriveret.

Fotograf og journalist skyndte sig retur og blev løbet i møde af det nysgerrige lille væsen. Og så var der fotoshoot med den sjoveste model.

Selv Ekstra Bladets garvede fotograf, der også har mange års erfaring som dyre- og naturfotograf, blev udfordret af den lille ballademager. Briller blev snuppet, nøgler blev bidt i, og ledninger blev hevet ud af kameraet, mens fotografen lå på græsset i et seriøst forsøg på at få et par pletskud i kassen.

- Som naturfotograf plejer jeg at skulle snige mig ind på dyrene for at få de bedste billeder. Her var det omvendt. Kragen kom helt, helt tæt på og drillede, da jeg skulle fotografere, siger Per Rasmussen om den atypiske foto-opgave.