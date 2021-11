Elon Musk afviser Hertz

Teslas topchef, Elon Musk, afviser, at Hertz har lavet en aftale om at købe 100.000 biler af Tesla

I sidste uge kom nyheden om, at biludlejningsselskabet Hertz havde købt 100.000 elbiler af Tesla. Nu fortæller Elon Musk, ejer af Tesla, at der ikke er blevet indgået nogen aftale med Hertz.

Nyheden fik kursen på Teslas aktier til at stige, og det fik en bruger på Twitter til at takke Elon Musk for stigningen. Elon Musk svarede. at der på nuværende tidspunkt ikke var skrevet under på nogen aftale.

'Hvis noget af det (kursstigningen, red.) er baseret på Hertz, vil jeg gerne understrege, at der endnu ikke er underskrevet nogen kontrakt. Tesla har langt mere efterspørgsel end produktion, derfor vil vi kun sælge biler til Hertz til samme margin som til forbrugerne', skiver Elon Musk.

I tweetet understreger Elon Musk desuden, at en aftale med Hertz ikke ville have nogen indvirkning på Teslas økonomi.

Teslas markedsværdi har netop rundet en markedsværdi på 1000 milliarder dollars, og topchefen, Elon Musk, har en anslået formue på 302 milliarder dollars (1900 milliarder danske kroner, red.).

