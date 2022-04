Elon Musk bliver bestyrelsesmedlem i Twitter

Twitter har fået et nyt bestyrelsesmedlem, og han har haft flere kontroversielle stunder på det sociale medie

Verdens rigeste mand, Elon Musk, er blevet en del af Twitters bestyrelse.

Det sker efter, at den amerikanske erhvervsmand mandag blev storaktionær i det sociale medie. Han har således investeret i 9,2 procent af aktierne i det sociale medie.

Twitters CEO, Parag Agrawal, siger på netop Twitter, at han er meget begejstret for at få den karismatiske rigmand med i bestyrelsen.

'Gennem samtaler med Elon i de sidste par uger er det blevet klart for os, at han vil bringe en stor værdi til vores bestyrelse.

'Han tror passioneret på platformen, og han er på samme tid en intens kritiker af den, hvilket er præcis det, vi har brug for hos Twitter og i bestyrelsen. Det er det, der gør os stærkere på langt sigt'.

50-årige Elon Musk er en af verdens rigeste personer, og han har en samlet formue på flere hundrede milliarder.

Kontroversielle tweets

Selv er han en flittig - og kontroversiel - bruger af Twitter.

Et fint eksempel på det, var da han spurgte sine følgere på det sociale medie, om han skulle sælge 10 procent af sine aktier i Tesla. Da han lagde opslaget op i november, havde aktierne en værdi af 160 milliarder kroner.

I 2018 skrev han også, at han var i stand til at købe Tesla af børsen og gøre selskabet privatejet - en påstand uden beviser.

Det førte til, at Musk skulle betale 135 millioner i forlig med de amerikanske myndigheder, der havde lagt sag an mod ham, eftersom de mente, at opdateringen på Twitter var 'falsk og misvisende'.

Efter Elon Musk mandag købte 9,2 procent af aktierne i Twitter steg værdien på en Twitter-aktie gevaldigt. Mandag eftermiddag så aktien på hele 24 procent.