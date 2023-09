Elon Musk forhindrede ukrainsk angreb mod russisk flåde

Elon Musk skriver på det sociale medie X, som han selv ejer, at han afviste en anmodning fra den ukrainske regering om at aktivere Starlink-satellitsystem

Et muligt ukrainsk angreb på en russisk flåde blev forhindret af Elon Musk.

Det skriver han selv på sit sociale medie X.

Han skriver, at han modtog en haste-anmodning fra myndighederne om at aktivere Starlink-satelitsystemet hele vejen til Sevastopol.

Ifølge ham, var det helt åbenlyst, at det skulle ramme den russiske flåde, og SpaceX, Musks firma som står bag Starlink, ville dermed være indirekte involveret i krigen, hvilket Elon Musk ikke er interesseret i.

Ny biografi om Elon Musk på vej

Elon Musks kommentarer på X, kommer som en reaktion på den bog der er på vej om den excentriske milliardær.

I bogen, som Walter Isaackson står bag, bliver det fremlagt, at Musk på et hemmeligt møde med sine ingeniører bad dem om at slukke for forbindelsen i et område, hvor ukrainerne var i gang med et angreb mod den russiske flåde. Et angreb, hvor man benyttede undervandsdroner med eksplosiver, som benyttede Starlink-satelitsystemerne.

Det skriver CNN.

Men det passer ikke ifølge Musk selv. Han har taget til genmæle på sit sociale medie X, hvor han skriver, at der i området, hvor Ukraine var i gang med deres angreb, aldrig har været Starlink-forbindelse.

Så han har altså ikke slukket for nogen forbindelse.

Uanset hvad der er op og ned i sagen, så endte droneangrebet som en fuser, og dronerne skyllede op på land uden at detonere.

Den manglende forbindelse medførte, at en ukrainsk minister ved navn Mykhailo Fedorov, sendte en besked til Elon Musk, hvor han bad Elon om at tænde forbindelsen igen, en forbindelse som Elon nægter nogensinde har været der.

Den russiske flåde som skulle have været målet for angrebet, holder til ved den russisk-annekterede halv-Ø, Krim.

Elon Musk melding om, at han har afværget et angreb, stemmer ellers ikke over ens med hans tidligere meldinger.

I starten af krigen meldte han ud, at han ville støtte Ukraine med Starlink, som blandt andet skulle give ukrainerne internet på slagmarken.

Fik kolde fødder

Bogen beskriver, hvordan Musk fik kolde fødder, da Ukraine begyndte deres offensiv mod Rusland.

- Hvordan er jeg blevet involveret i denne krig?, skulle han angiveligt have spurgt bogens forfatter, Walter Isaackson, om.

Elon Musk tilføjer yderligere i bogen.

- Starlink havde ikke til hensigt at blive brugt i krig. Det er så folk kan se Netflix og chille, og til onlineundervisning, gode fredelige ting. Ikke til drone-angreb.