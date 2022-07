Elon Musk opgiver Twitter-køb

Mange-milliardæren Elon Musk oplyser, at han dropper købstilbud på Twitter. Han begrunder det med, at Twitter har brudt flere elementer i aftalen.

Det meddeler Musk til det amerikanske finanstilsyn sent fredag aften dansk tid, rapporterer flere nyhedsbureauer.

Musk fremsatte et købstilbud på det sociale medie i april. Men siden har han flere gange truet med at bakke ud af aftalen, hvis Twitter ikke ville give ham den data om antallet af falske konti og spamkonti, som han har efterspurgt.

Elon Musk har tidligere sagt, at en af hans prioriteter ville være at fjerne såkaldte "spambots" fra Twitter. Spambots kan beskrives som profiler, der ikke bruges til normalt brug af en person, men som i stedet kun ønsker at sprede et budskab om et eller andet - også kendt som spam.

Den oprindelige købsaftale indebar, at Musk skulle betale over 300 milliarder kroner for Twitter.

/ritzau/