Elon Musk-raket eksploderer: - Med vilje

Der er sket en del eksplosioner under Tesla-ejer Elon Musks rumfartsselskab SpaceX's udvikling af den genanvendelige rumraket Falcon 9, og i weekenden skete det endnu en gang. Det skriver ABC News.

I modsætning til mange af de tidligere eksplosioner var denne dog planlagt som en sidste sikkerhedstest, før det Elon Musk-ejede selskab er klar til at sende amerikanske astronauter ud i rummet på NASAs vegne.

- Vi lader med vilje et opsendingsfartøj fejle for at være sikre på, at sikkerhedssystemet på det rumfartøj vores mandskab skal flyve med, virker, og derfor er det en meget, meget usædvanlig måde at udføre en mission på for os, udtalte manager for NASAs kommercielle mandskabsprogram Kathy Luders fredag på et pressemøde, hvor hun understregede, at der var tale om 'meget vigtigt test'.

Testen, der blev udført søndag, skulle afprøve rumkapslen Crew Dragons evne til at adskille sig fra Falcon 9-raketten i en nødsituation, og dermed potentielt redde de ombordværende astronauters liv.

Hele missionen, der blev sendt direkte af NASA, forløb efter planen, og søndag kl 10.39 lokal tid kunne man derfor følge med direkte, da Crew Dragon-kapslen returnerede til Jorden og landede sikkert i Atlanterhavet.

Ifølge planen vil SpaceX og NASA sende de første bemandede raketter af sted i løbet af 2020.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

SpaceX udsendte i 2017 denne kavalkade af fejlslagne raketlandinger. Som man kan se, har det taget en del forsøg før det lykkedes. Video: SpaceX.

Eksplosioner for milliarder: Tesla-grundlægger deler sine dyreste bommerter