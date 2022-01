Elon Musks rumraket ude af kontrol: Rammer månen

En vildfarende raket fra verdens rigeste mand Elon Musks rumselskab, SpaceX, vil inden for de kommende uger kollidere med månen.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Raketten, der har navnet Falcon 9, blev fyret ud i rummet tilbage i februar 2015 og har efterfølgende haft et kredsløb, der bliver betegnet af eksperter som kaotisk.

Første gang nogensinde

Ifølge Bill Gray, der tracker objekter i rummet, vil rakketten ramle ind i månen 4. marts i år. Kollisionen vil ske på den fjerne side af månen og vil foregå få dage efter, at der har været nymåne.

Kollisionen forventes derfor ikke at kunne ses fra Jorden.

Elon Musk blev sidste år verdens rigeste mand. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Bill Gray skriver i et blogindlæg, at det, ifølge ham, er første gang, at 'rumskrald' rammer månen uforsætligt. Eksperter venter derfor i spænding på, hvilke konsekvenser - hvis nogen - sammenstødet får.

Elon Musk, der også ejer Tesla, blev i 2021 kåret som Årets Person af det amerikanske magasin Time. Den kontroversielle rigmand har i flere år investeret i rumteknologi.

SpaceX planlægger at sende astronauter til månen for første gang siden 1972. Efter planen skal turen til månen senest ske i 2024. Sidste år gennemførte SpaceX desuden sin første turisttur ud i rummet. Her skulle det vise sig, at der var problemer med utætte toiletter.

Det er ikke første gang, der har været problemer med en SpaceX-raket. I 2020 eksploderede en under en landing i Texas.