Elprisen time for time - Her bliver det dyrest

Hvis du har en masse apparater derhjemme, der står på standby, kan det være en idé at slukke på kontakterne. For elpriserne har nået sit højeste nogensinde, og i aften bliver det rigtig dyrt

Det er nok de færreste, der har gang i gulvvarmen eller har tændt radiatorerne i disse dage. Men hvis du har dit tv, din computer eller et tredje apparat sat til, skal du læse med her.

For denne onsdag er elpriserne på sit højeste nogensinde, og i aften vil det være en særdeles god idé at give hjemmet et eftersyn, hvis du vil prøve at få bugt med el-regningen.

I nedenstående diagram kan man se, at det bliver særligt dyrt mellem klokken 19-20 i aften, hvor prisen for en kilowatt-time (kWh) koster omkring 5,6 kroner uden afgifter, gebyrer og moms.

Mangler gas fra Rusland

Ifølge Henrik Lund, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, skyldes de vanvittigt høje elpriser, at prisen på gas er steget.

Og prisen på gas stiger på grund af krigen i Ukraine, der har skabt stor usikkerhed om gasleverancer fra Rusland, som tidligere har leveret store mængder gas til Danmark.

'Fuldstændigt vanvittigt'

På Ekstra Bladets Facebook-side falder nyheden om de fortsat stigende elpriser ikke just i god jord.

'Fuldstændig vanvittigt,' skriver en bruger eksempelvis.

'Sindssyg glad for, at jeg nåede at låse mine priser fast'.

'Kast hellere blæseren ud af vinduet. Det er en dyr fornøjelse at have den kørende,' skriver to andre.

