Elpriserne eksploderer: Kan koste kassen for elbilejere

Krigen i Ukraine har gjort det markant dyrere at være elbilejer.

Det skyldes stor usikkerhed på energimarkedet, forklarer Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM.

- Elprisen har også haft voldsomme udsving tidligere, men når priserne på naturgas stiger, så stiger prisen på el også, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Fordi der er så stor usikkerhed om energimarkedet, er elprisen også ekstraordinært høj.

Svingende priser

De høje elpriser betyder, at hvis du lader din bil på det forkerte tidspunkt, kan det koste mere at køre elbil end benzinbil.

- Så snart strømmen koster over fem kroner (pr. kilowatt-time, red), så det er dyrere at køre i en elbil end en benzinbil, fortæller Ilyas Dogru.

I sidste kvartal af 2021 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på 4000 kilowatt-timer omkring 2,70 kroner pr. kilowatt-time, fremgår det af tal fra Forsyningstilsynet.

Her skal du lade din bil

Som det ser ud nu, er elpriserne langt højere end i 2021. Derfor er det for elbilejere vigtigt at tænke over, hvornår de lader deres bil.

- Det gode råd er, at du skal huske at lade om natten, hvor strømmen er billig, og ikke mellem klokken 17 og 20, hvor strømmen er dyr, siger Ilyas Dogru.

- Elbiler er stadig billigere at eje end benzin- og dieselbiler på grund af de samlede omkostninger, understreger han.