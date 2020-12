Else fanget på plejehjem: 'Skam dig, Magnus Heunicke'

Ældre Sagen om Kirstens bøn til ministeren

Endnu et hjerteskærende eksempel på konsekvenser og fejltolkning af restriktioner.

Sådan lyder det fra Ældre Sagen om Kirsten Hjermitslevs bøn til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i forhold til et plejehjems regler for besøg.

- Det er desværre endnu et hjerteskærende eksempel på, hvor store konsekvenser de stramme besøgsrestriktioner har for familier, hvor den ene bor på plejehjem, siger seniorkonsulent Nina Bruun, der er fagkonsulent for plejehjemsområdet.

Og desværre er det også endnu et eksempel på 'lokal fejlfortolkning og overimplementering'.

- Plejehjemmet har ingen hjemmel til at forbyde besøg juleaften - den nærmeste pårørende må altid komme, siger hun.

- Det bliver myndighederne nødt til at holde skarpt øje med og igen understrege over for kommunerne, at hjemmestrikkede regler simpelthen ikke holder, lyder det.

Ældre Sagen mener, at smitten i videst muligt omfang skal holdes ude, men at det er forkert at sætte lighedstegn mellem pårørende og smitte.

- Der er efterhånden mange muligheder for trygge og ansvarlige besøg. Og det betyder simpelthen alt for de ældre at kunne se deres kære, siger Nina Bruun, seniorkonsulent i Ældre Sagen.