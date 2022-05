Else Marie Larsen er død

Else Marie Larsen, der var med i TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', som afslørede hjerteskærende omsorgssvigt af den ældre kvinde fra personalet på plejecentret Kongsgården i Viby ved Aarhus, er død 92 år gammel.

Det oplyser hendes familie til TV2.

- Vi er naturligvis triste over at have mistet min farmor. Men vi er samtidig stolte over, at Else med hendes medvirken i TV 2-udsendelsen var med til at sætte en kæmpe dagsorden for, hvordan vi behandler ældre og udsatte borgere på de danske plejehjem, fortæller Charlotte Ahm, der er Else Marie Larsens barnebarn til TV2.

Artiklen fortsætter under videoen...

I TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', der blev vist i sommeren 2020, satte tv-holdet skjulte kameraer op, som afslørede de uhyrlige forhold for den demente dengang 90-årige kvinde.

Optagelserne viste blandt andet Else Marie Larsen hænge i en sele i adskillige minutter mod sin vilje, mens hun blev bedt om at forrette sin nødtørft ned på en blé, der lå udfoldet på hendes seng.