Else-sagen: Aarhus Kommune politianmeldt

I kølvandet på de optagelser, som TV2 har lavet på plejehjemmet Kongsgården, har Familien til den 90-årige demente Else politianmeldt Aarhus Kommune for brud på menneskerettighedernes artikel 3.

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 forbyder tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling, og anses som en helt fundamental rettighed i et demokratisk samfund.

Forbuddet er absolut, hvilket betyder, at myndigheder ikke kan retfærdiggøre en behandling i strid med artikel 3 under henvisning til eksempelvis manglende ressourcer.

Besparelser trumfer omsorgssvigt

Familiens advokat, Frederik Blicher Jepsen, mener, at familien har det juridiske perspektiv på plads.

- Jeg kender kun til det juridiske aspekt i det, og som jeg lige umiddelbart ser det, er det min vurdering, at vi har en stærk sag, og at der er tale om artikel 3 sag.

- Jeg kan ikke 100 procent sige, at det er en krænkelse af artikel 3, men jeg tror, vi har en meget stærk sag.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud til plejehjemmet Kongsgården

Hvis en person fremsætter en påstand, hvor det ikke umiddelbart kan afvises, at vedkommende har været udsat for en behandling i strid med artikel 3 begået af myndighedspersoner, pålægger artikel 3, at der skal foretages en effektiv og officiel undersøgelse af forholdene.

- Jeg mener helt klart, at det opfylder de menneskeretlige krav - eller en rimelig begrundet påstand, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Bestemmelsen i artikel 3 sondrer mellem tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling, hvor tortur er den groveste form for mishandling, mens nedværdigende behandling er den mindst groveste form for mishandling.

Elses familie: - Endelig

'Min mor var ved at dø'

Ifølge familien til 90-årige Else balancerede hendes liv på en knivsæg, som følge af den af den behandling hun blev udsat for på Kongsgården.

- Min mor var ved at dø. Vi mener simpelthen, at Aarhus Kommune har svigtet alle de ældre ude på Kongsgården.

- De har ikke lavet nogen handlepligt. De har ikke foretaget sig noget, og derfor har vi politianmeldt dem, siger Brian Sten Larsen, der er søn af Else, til Ekstra Bladet.

90-årige Elses søn Brian har sammen med familien valgt at politianmelde Aarhus Kommune, fordi de igennem har lang periode har følt sig svigtet. Privatfoto

Familien har savnet handling fra Aarhus Kommune. Og ifølge familien, håber de, at relevante politikere bider til bolle og får lavet noget ny lovgivning på ældreområdet.

- Noget af det vigtige er også, at vi mangler noget lovgivning, hvor offentlig ansatte, der svigter, som de har svigtet her, kan blive holdt ansvarlige for deres handlinger.

- Også håber vi også, at man finder ud af at pleje af ældre, skal indeholde noget faglig stolthed. Man skal være opmærksom på, at det her er et liv, selvom det er ældre mennesker, siger Brian Sten Larsen.

Minister forfærdet over skjulte optagelser