Elselskab politianmeldt for ulovligt telefonsalg

Elselskabet Go Strøm er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for ulovligt telefonsalg og vildledning af forbrugere

Elselskab Go Strøm er netop blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have ringet 59 forbrugere op i perioden juni til september 2021 uden forudgående samtykke fra forbrugerne.

Samtidig er elselskabet anmeldt for at have vildledt 50 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen har Forbrugerombudsmanden vurderet, at elselskabet har vildledt forbrugerne under telefonsamtalerne ved blandt andet, at:

'Give forbrugerne det indtryk, at Go Strøm ringede fra, på vegne af eller i samarbejde med forbrugerens nuværende elselskab'.



'Tilmelde forbrugerne en elaftale fra Go Strøm uden forbrugernes viden, hvis forbrugerne oplyste CPR-nummer og kontooplysninger, for eksempel fordi forbrugerne troede, at de skulle have penge tilbage eller kunne opnå en rabat ved forbrugernes nuværende elselskab.'

Go Strøm blev oprettet som elselskab i april i år, og allerede to måneder efter modtog Forbrugerombudsmanden den første klage over selskabets telefonsalg.

Fra juni til september 2021 har det så vist sig, at 59 forbrugere har klaget over Go Strøms telefonsalg.

Selv om elselskabet er politianmeldt, modtager Forbrugerombudsmanden stadig klar over telefonsalg.

