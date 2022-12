Elselskab politianmeldt - igen

Grov vildledning og uønsket telefonsalg.

Sådan lyder opfattelsen af elselskabet Grow Energys forretningsmetoder hos Forbrugerombudsmanden. Derfor har man nu politianmeldt virksomheden.

Det er anden gang inden for halvandet år, at elselskabet bliver meldt til politiet. I maj 2021 skete det samme for Grow Energy.

Urigtige oplysninger

Dengang var der ligeledes tale om vildledning af kunder og uønskede telefonsalg. Klagerne fortsætter angiveligt med at strømme ind, oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Derfor har man nu igen valgt at melde sagen til ordensmagten, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

- Vi har set et fald og en generel positiv udvikling i antallet af klager over ulovligt telefonsalg det seneste halve års tid. Desværre modtager vi fortsat klager over Grow Energy.

- Det er vigtigt at understrege, at forbrugerne ikke er bundet af aftaler, hvis de er indgået under en telefonsamtale med en virksomhed, som de ikke på forhånd har givet deres samtykke til at blive kontaktet af.

Grow Energy fortæller til ombudsmanden, at man er uenig i, at deres telefonsælgere har vildledt forbrugerne. Derudover har Grow Energy oplyst, at de fleste af de forbrugere, selskabet har kontaktet, har givet samtykke til opkaldene via forskellige konkurrencer, de har deltaget i på internettet.

Klagerne går blandt andet på, at medarbejdere fra Grow Energy har udgivet sig for eller givet indtryk af at ringe fra forbrugerens nuværende elselskab.