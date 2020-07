Elses barnebarn: Glad både på Ekstra Bladets og TV2's vegne

Det er som at have både en kæreste og en ægtemand, som man elsker på én og samme tid.

Ordene dækker - i et øjebliksbillede - ganske godt, hvordan Charlotte Ahm har det, efter at Ekstra Bladet og TV2 har indgået forlig i Københavns Byret. TV2 havde i første omgang indsendt en forbudsbegæring til retten om, at Ekstra Bladet skulle fjerne de optagelser fra TV2-dokumentaren om de kritisable forhold på plejecentret Kongsgården i Aarhus, som Ekstra Bladet offentliggjorde mandag aften.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Forliget landede dog på, at Ekstra Bladet fortsat må have de offentliggjorte optagelser på sin hjemmeside, mens den øvrige del af det cirka 50 minutter lange, TV2-producerede program indtil videre ikke må vises til danskerne.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen undrer sig over TV2's krav om forbud mod at vise optagelserne af 90-årige demente Else. Optagelserne er omfattet af et fogedforbud, så TV2 ikke selv har haft tilladelse til at bringde dem (Arkivfoto).

- Jeg er virkelig splittet, og der er så mange elementer i sagen, at det er svært at forklare kort og præcist, hvorfor jeg er så splittet, siger Charlotte Ahm, der er barnebarn og værge for sagens kerne, 90-årige Else Marie Larsen.

- På den ene side tager jeg hatten af for, at Ekstra Bladet sørgede for at sætte min farmor og selve sagen i centrum ved at trodse det midlertidige forbud mod at vise udsendelsen. På den anden side har jeg enorm respekt for TV2's arbejde, og det er dem, der fortjener rosen for hele udsendelsen, uddyber Charlotte Ahm.

Har været det hele værd

Landsretten nedlagde i sidste uge et midlertidigt forbud mod, at TV2 måtte vise dokumentarprogrammet med blandt andet skjulte optagelser i en 16 dage lang periode på Kongsgården. Optagelserne viste gentagne svigt og overgreb mod den demente Else, der eksempelvis blev bedt om at forrette sin nødtørft ned på en ble i sin seng, mens hun hang i en lift og tryglede om at komme ned.

Dette billede er taget af Else for nylig, da hun gladere og i bedre trivsel var blevet flyttet til et andet plejecenter i Aarhus-området. Privatfoto

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, har blandt andet argumenteret for, at sagen var for vigtig til at blive syltet i retssystemet, mens TV2 - ud over at hævde ophavsretten til at vise udsendelsen - har håbet på, at forbuddet ville blive ophævet i Højesteret på et senere tidspunkt.

- Alt det postyr, der fulgte med, har været det hele værd. Opmærksomheden via Ekstra Bladet og TV2 har gjort min kamp for min farmor meget nemmere, siger Charlotte Ahm, der selv har arbejdet med pleje af ældre som sosu-assistent de seneste 11 år.

Ekstra Bladets journalist Per Mathiessen forklarer retssagen mellem TV2 og Ekstra Bladet. Video/redigering: Anton Unger/Ernst van Norde/Emma Svendsen

De støttende kommentarer til Else og hendes familie kommer i en lind strøm på Facebook. Video/redigering: Emma Svendsen, Ernst van Norde/Signe Skov.

Ekstra Bladet må vise skjulte optagelser fra plejehjem