Elses familie: - Endelig

Er glade for, at Aarhus Kommune nu dropper fogedforbud, men retter fortsat en skarp kritik mod forvaltningen

Magistraten i Aarhus Kommune har torsdag enstemmigt besluttet, at sagen om et forbud mod en TV2-dokumentar skal droppes. Og det er ifølge familien til demente Else, som hele sagen handler om, et lille lysglimt i en ellers lang og sej kamp mod kommunen.

- Endelig tog kommunen sig sammen. Det skulle være sket langt før, siger Brian Sten Larsen, der er søn til 90-årige Else, til Ekstra Bladet

- Den diskussion. de har haft nu, skulle de jo have haft inden sagen i landsretten. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at sagen nåede så langt. Det er helt til grin.

Godt den bliver sendt

Elses familie ser nu frem til, at TV2-dokumentaren kan blive vist i sin helhed.

- Det er godt, at der er kommet en dokumentar, så det her kan ses med egne øjne.

- Nu kan alle se, hvad der foregår inde bag de mure, som man ellers aldrig komme ind bag ved, siger Brian Sten Larsen.

Elses søn Brian Sten Larsen har sammen med sin familie haft en årelang strid med Aarhus Kommune om omsorgssvigt. Privatfoto

Jeg er nødt til at følge loven

Hård kritik

Beslutningen får dog ikke familiens kritik af kommunens håndtering af sagen til at forstumme.

- Jeg er stadig chokeret over, at man ikke har brugt de redskaber, som man har haft mulighed for som kommune.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at det skal gå så meget igennem, lyder det fra Elses søn, der tidligere i dag kritiserede kommunen for aldrig at have fortalt familien om den mulighed, myndighederne faktisk har for selv at lave skjulte videooptagelser.

Brug for nye regler

Familiens håb er nu, at sagen fører til markante ændringer på ældreområdet. Og ikke alene i Aarhus.

- Jeg drømmer om, at der kommer mere fokus på, hvilke rettigheder man har som familie og værge.

- Og det er landspolitisk, at man skal tage sig sammen til at lave en lovgivning, som beskytter os som pårørende og familie, mener Brian Steen Larsen.