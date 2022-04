Elsket af unge: Kontroversielt tøjbrand vælter konkurrenter

Et kinesisk tøjbrand praktiserer 'køb og smid væk' i allerhøjeste grad. Nu er de større end H&M og Zara - tilsammen

De spytter 2.000 nye tøjdesigns ud hver evig eneste dag til yderst konkurrencedygtige priser, som falder lige i de unges smag.

Det er opskriften på kinesiske Sheins succes, og nu vipper tøjvirksomheden de største tøjbrands af pinden. Det skriver Wall Street Journal.

Foruden at slå konkurrenterne i de voldsomme mængder af tøjdesigns, der produceres i løbet af én dag, er selskabets online forretningsværdi blevet vurderet til 100 milliarder dollars - svarende til 678 milliarder danske kroner. Det gør virksomheden større end H&M og Zara tilsammen.

Den stigende værdi kommer som følge af en nylig finansieringsrunde, hvor Shein fik hevet mellem en og to milliarder dollars til sig.

Kritik fra eksperter

Tøjbrandet har ellers allerede udmærket sig ved at blive det mest sælgende i USA i juni 2021.

Men så stopper de positive historier også her.

For Shein er ikke kun kendt for at vækste og sælge moderigtigt tøj til de unge.

Deres 'køb og smid væk'-mentalitet og lavkvalitetstøj har fået en del eksperter til at råbe op i bæredygtighedens navn.

Virksomheden har desuden været i problemer med et hagekors-design, ubudne gæster i form af edderkopper, når kunderne har modtaget deres varer, og så har den haft en del leverings- og returneringsudfordringer.

Men på trods af alt det, stormer Shein derudaf og ser ikke ud til at stoppe foreløbigt.

Virksomheden blev grundlagt i Kina i 2008 og har opnået popularitet gennem sociale medier som YouTube og TikTok ved at benytte sig af influencers til at promovere deres tøjkollektioner.