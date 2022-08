Ely svigtet af kommunen: - Det er uacceptabelt

Advarsel: Voldsomme billeder. 88-årige Ely Møller blev tilset af så mange vikarer under sit sygdomsforløb, at familien mener, det slog hende ihjel

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan 88-årige Ely Møller fra Hvidovre døde, efter at et mindre sår på foden udviklede sig så kritisk, at hele benet til sidst skulle amputeres.

Gennem hele sygeforløbet oplevede familien, at der var alt mange vikarer og forskelligt personale ind over behandlingen af såret.

Elys datter, Mariann Pedersen, kæmper en kamp for at få kommunen til at tage ansvar for, hvad hun mener, har forsaget hendes mors død - nemlig de alt for mange hænder i hele forløbet.

Nu reagerer politikerne så på skandalen i Hvidovre Kommune.

Såret startede som et mindre sår på foden, men over et par måneder udviklede såret sig voldsomt, uden at Ely Møller blev indlagt. Privatfoto

I journalen er det beskrevet af sundhedspersonalet, at det flere gange var så smertefuldt for Ely Møller at få renset såret, at det var umuligt at gøre. Da Ely Møller døde, havde hun tabt over 20 kilo og ønskede ikke selv at leve. Privatfoto

Pengene bliver kastet til vikarbureauer

Ekstra Bladet har spurgt SF's sundheds- og ældreordfører, Kirsten Normann, hvad hun tænker, når hun læser sådan en historie.

- Det er uacceptabelt, at sådan noget kan ske. Jeg tænker, at der er en praktiserende læge, der skulle have handlet meget tidligere, siger Kirsten Normann (SF).

- Kritikken fra datteren omhandler, at der har været for mange personer ind over behandlingen af hendes mor. Er det noget, du kan genkende?

- Kontinuitet og kompetencer er afgørende for, at det nære sundhedssystem fungerer. Og der må jeg bare sige, at det ikke er godt nok endnu. Det bliver brugt alt for mange penge på vikarer og vikarbureauer ude i kommunerne frem for at prioritere det faste personale.

- Nu siger du fast personale... Vi kan ikke komme uden om det sundhedspersonale, der i flere måneder har skreget på flere hænder og bedre vilkår. Er det ikke et politisk ansvar, at det er attraktiv at arbejde inden for sundhedsvæsnet, således at der er nok uddannet personale at ansætte?

- Jeg ved godt, at vi ikke kan komme uden om at snakke løn og vilkår. Men jeg mener også, at det er kommunerne selv, der til en vis grad kunne prioritere anderledes. Det er en blevet en spareplan at bruge vikarer, så der ikke skal betales blandt andet sygedage eller barsel. Der er vikarbureauer, som tjener rigtig mange penge hver eneste gang, kommunen vælger vikarer, siger Kirsten Normann.

Der bliver ikke handlet

Ældreordfører i Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard er chokeret over at læse artiklen om Elly Møller i Ekstra Bladet.

- Det er jo sådan noget, som gør indtryk i lang tid, siger en forfærdet Pia Kjærsgard.

- Hvis vi skal kigge fremad, hvordan ser du så, at vi kan undgå lignende sager i fremtiden?

- Under alle omstændigheder skal der være en tilbundsgående undersøgelse i den konkrete sag. Derudover må der være en løsning på det her forvirrende vikarsystem og ansættes langt mere fast personale.

- Statsministeren har lovet den her ældrelov i måneder, og den er ikke kommet endnu. Vi har næste møde hen i august, og mit gæt er, at vi der er så tæt på et folketingsvalg, at der ikke bliver gjort mere før efter valget. Der kan vi så starte forfra, lyder det fra Kjærsgaard.

- Nu har du selv været i politik i så mange år, og en af dine mærkesager har altid været ældreområdet. Har du ikke en del af ansvaret i, hvordan det ser ud i dag?

- Jeg eller mit parti har jo aldrig haft et flertal. Men jeg synes heller aldrig, at vi har været kendt for ikke at give de ældre opmærksomhed. At vi ikke er kommet igennem med det, skyldes jo flertallet.

- Men der burde også være sket meget, meget mere på det her området i dag. Det har du helt sikkert ret i. Hele hensigten med en ny ældrelov var, at der skulle mere opmærksomhed på området og forhåbentlig ske væsentlige ændringer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets ældreordfører, Birgitte Vind (S), men det har ikke været muligt inden for deadline.