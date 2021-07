EM-kampe i Parken gav kun få coronasmittede

Smittetallene efter EM-kampe på stadion viser os, at man kan afholde større begivenheder, mener to eksperter ifølge DR.

Tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at 152 personer blev smittet med coronavirus i forbindelse med kampene på stadion, skriver DR.

Dermed var kampene ikke supersprederbegivenheder.

- Det har vist, at de her kampe kunne man godt håndtere. Det har vist, at det ikke var ansvarsløst at afholde de her kampe i Parken, siger Søren Riis Paludan, der er virolog ved Aarhus Universitetet, til DR.

Tallene fra Styrelsen for Patientsikkerhed er gjort op på antal smittede i relation til kampene. Det vil sige personer, der har været på stadion og været smitsomme under kampen, eller som er blevet smittede til kampen.

Storskærmsarrangementer og private begivenheder er ikke med i tallene. Derudover indgår tallene for kampen mellem Danmark og England heller ikke.

Til kampen mellem Danmark og Finland var der otte smittede i relation til kampen, mens kampen mod Belgien gav 41 smittede og kampen mod Rusland gav 62 smittede.

Kampen mellem Kroatien og Spanien, der også blev spillet i Parken, gav 41 smittede. Sammenlagt giver det 152 smittede.

Til sammenligning var der knap 14.000 tilskuere til kampen mod Finland og omkring 23.000 tilskuere til de tre andre kampe.

Det betyder, at store begivenheder kan holdes, mener Søren Riis Paludan.

- Det viser, at vi sagtens kan håndtere langt større begivenheder, hvis det handler om, at der ikke skal komme flere alvorligt syge, siger Søren Riis Paludan til DR.

Han opfordrer til, at vi kigger på antal indlagte fremfor smittetallene.

Viggo Andreasen, der er matematisk epidemiolog ved Roskilde Universitet, er ikke helt så optimistisk og opfordrer fortsat til forsigtighed.

- Det er jo ikke sådan, at der ikke kom smitte ind på stadion. Det bekræfter, at hvis man vil lave så store begivenheder, så skal man ikke lave for mange af dem, siger Viggo Andreasen til DR.