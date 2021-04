EMA indkalder til pressemøde om AstraZeneca-vaccine

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) holder onsdag eftermiddag klokken 16 pressemøde om covid-19-vaccinen fra AstraZeneca.

Det oplyser agenturet i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

EMA vil på mødet fortælle om de undersøgelser, man har lavet på baggrund af meldinger om usædvanlige blodpropper, som enkelte vaccinerede har oplevet efter at have fået vaccinen.

EMA's direktør for vacciner, Marco Cavaleri, sagde tirsdag, at man mente, der var en risiko ved vaccinen, men EMA afviste efterfølgende, at man var nået frem til en konklusion endnu, og at man ville melde noget ud onsdag eller torsdag.

Og nu er man altså kommet så langt, så man kan melde noget ud onsdag.

Vaccinationerne med vaccinen fra AstraZeneca er fortsat på pause i Danmark, efter at to personer herhjemme har mistet livet som følge af blodpropper, som det frygtes kan kobles til vaccinen.

Mens andre lande har genoptaget vaccinen - i nogle lande kun for folk over 60 - afventer Danmark en yderligere afklaring af, hvorvidt der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne, og hvad der kan have været en udløsende faktor.

I sidste uge kom det frem, at i alt 45 dødsfald bliver undersøgt af EMA for en mulig sammenhæng med vaccinen.

Tidligere har det lydt fra EMA, at man ikke kunne afvise en sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen fra AstraZeneca, men der i så givet fald været tale om så sjældne bivirkninger, at man har vurderet, at fordelene klart overgik risici ved vaccinen, da det tidligere er blevet påvist, at vaccinen nedsætter antallet af smittede og antallet af alvorligt syge med covid-19 betydeligt.

EMA har derfor fortsat med at anbefale vaccinen, selvom flere medlemslande i EU har sat vaccinen på pause.

