EMA: Ingen grund til at give tredje stik

Ifølge European Medicines Agency er der på nuværende tidspunkt ingen grund til at give et tredje stik med coronavirus-vaccine. Det er dog fortsat relevant for sårbare og personer med dårligt immunforsvar

Som det ser ud lige nu, er der ingen grund til, at vi skal have et tredje stik med coronavirus-vaccinen.

Det oplyser European Medicines Agency (EMA) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

'Baseret på de nuværende oplysninger, så er der ingen presserende grund til at give en booster til personer, der er fuldt vaccineret', skriver de og henviser til en netop offentligjort undersøgelse.

Det understreges dog, at det er meget fornuftigt at vaccinere sårbare og personer med et svagt immunsvar med et tredje stik. De skriver sågar, at det allerede burde være implementeret i alverdens vaccineprogrammer.

Det skyldes, at den gruppe formentlig ikke har taget tilstrækkeligt imod vaccinen ved kun to stik.

Derudover opfordrer EMA og ECDC til, at fokus i stedet rettes mod at få vaccineret den gruppe mennesker, der endnu ikke er vaccineret. Omkring hver tredje i EU har endnu ikke fået et stik, oplyser de.

50.000 danskere

I Danmark er det allerede besluttet, at sårbare skal have et tredje stik, og Sundhedsstyrelsen estimerer, at det er omkring 50.000 borgere, som i første omgang får det tilbudt.

De to vacciner, Danmark bruger i vaccinationsprogrammet, Pfizer og Moderna, er dog endnu ikke godkendt til tre-stiks-forløb.

'Det skal borgeren naturligvis have at vide, inden de beslutter sig for at sige ja tak – og det skal både være i form af skriftligt materiale, som vi udarbejder, og samtidig skal de på vaccinationsstedet sikre, at borgeren har læst og forstået materialet,' siger Helene Probst.