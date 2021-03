EMA vurderer AstraZeneca-vaccinationer kan fortsætte

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er 'opmærksomme' på, at Danmark har sat AstraZeneca-vaccinationer i bero. Det sker efter flere vaccinerede har fået blodpropper.

Men EMA's sikkerhedskomité mener godt, at man kan fortsætte vaccinationer med vaccinen. Det skriver agenturet i en pressemeddelelse.

- Lige nu er der ingen indikationer på, at vaccination har været skyld i disse tilfælde, der ikke er listet som bivirkninger.

- Sikkerhedskomitéens position er, at vaccinens fordele stadig opvejer dens risici, og at vaccinen dermed stadig kan bruges, mens man undersøger tilfældene, skriver EMA.

EMA oplyser videre, at der kun er fundet '30 tilfælde af blodpropper i tæt på 5 millioner vaccinerede'.

Det antal er ikke højere, end hvad man ser i befolkningen normalt, lyder det.

Sundhedsmyndighederne i Danmark har valgt at sætte al vaccination med AstraZeneca på pause ud fra et sikkerhedsprincip. Det mener, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet Camilla Foged, er en fornuftig beslutning.

Ifølge hende haster det ikke mere med vaccinerne, end vi kan tillade os at undersøge blodproppernes eventuelle relation til AstraZeneca-vaccinen.

- Vi har et relativt lavt antal daglige dødsfald, og derfor kan vi tillade os at sætte den på pause. Det er altid en afvejning, man skal gøre sig, for hvis vi stod med tusind indlagte om dagen, ville man nok prioritere anderledes, siger hun.

Agenturet er i gang med at undersøge alle tilfældene.

Tidligere torsdag blev alle vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen sat på pause. Det sker efter alvorlige tilfælde af blodpropper hos personer, kort efter at de har modtaget vaccinen.

En 60-årig kvinde er død med en blodprop i Danmark, efter at hun havde fået AstraZeneca-vaccinen.

Det kan ifølge Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Brugen af vaccinen er bremset i foreløbig to uger.

Norge har ligeledes foreløbigt stoppet brugen af AstraZeneca-vaccinen. Her har der været ét tilfælde, hvor en person har fået en blodprop efter vaccination.

I Italien, Østrig, Litauen, Luxembourg, Estland, Letland har myndighederne valgt at stoppe vaccinerne fra et bestemt parti.

Omkring hver fjerde vaccinerede i Danmark har fået et stik med AstraZeneca-vaccinen. Det er indtil videre 142.102 personer.