Emil fandt et insekt i sin Familie Guf-vingummi: - Det er for klamt!

Fredag aften troede 18-årige Emil Klausen og hans lillebror, at de skulle have en hyggelig aften med en god skål slik til deling.

De havde netop haft besøg af deres mormor hjemme i Slangerup, og hun havde haft en maxi-pose med Familie-guf med til dem. Så det var selvfølgelig den pose, der blev lagt frem på sofabordet fredag aften.

Men efter de to brødre havde spist sig igennem, hvad de vurderer var 70 procent af posens indhold, opdagede Emil Klausen en sort ting inde i en grøn vingummi.

- Jeg kigger lidt nærmere på den, og finder ud af, at det højst sandsynligt er et insekt, siger den 18-årige, der mener at have identificeret den ubudne vingummi-gæst til at være en ørentvist.

Det gik op for Emil KLausen, at det nok var et insekt, der gemte sig inde i den hvepse-formede, grønne vingummi. Foto: Privat

Ved nærmere eftersyn konstaterede den 18-årige mand fra Slangerup, at der formentlig er tale om en ørentvist. Foto: Privat

- Jeg blev ret foruroliget over, om jeg kunne have indtaget nogle insekter inden da, eller om min lillebror måske havde. Så det var meget ubehageligt, siger Emil Klausen til Ekstra Bladet.

Selvom den unge mand fra Slangerup og hans lillebror mest af alt syntes, at tanken om måske at have spist insekter i fredagsslikken var temmelig frastødende, kunne de også godt se det sjove i det.

- Jeg synes, det var lidt komisk, at vingummien skulle forestille et insekt, og at der så ligger et insekt inde i den. Det kan folk måske få et godt grin ud af. Men jeg synes også, det er problematisk, at Malaco har slikposer, hvor der åbenbart indgår insekter, siger Emil Klausen.

- Det er fandme for meget og for klamt!

Den 18-årige mand fortæller til Ekstra Bladet, at han efter fundet har indsendt en såkaldt forbrugerhenvendelse via Cloettas danske hjemmeside.

Får en ny pose slik

Hos Cloetta får man flere forskellige henvendelser af forskellig karakter fra forbrugere, og samtlige af dem kører gennem virksomhedens sædvanlige reklamationsproces. Det fortæller Christian Linde, der er direktør i Cloetta Danmark.

- Vi undersøger hver gang, om det er en reel reklamation, og hvis det er tilfældet, går vi selvfølgelig tilbage i vores produktion og ser, om der er nogle omstændigheder lige omkring det produktionstidspunkt, som gør, at der er sket noget med produktet, der ikke var meningen.

Direktøren fortæller til Ekstra Bladet, at forbrugeren som regel får svar efter to-tre uger, men at man altid sender et nyt produkt.

- Uanset om der er fejl eller ej, har forbrugeren haft en skidt oplevelse. Det vil vi ikke have siddende på os, så derfor får forbrugeren altid et erstatningsprodukt, siger Christian Linde, og fortsætter:

- Man skal huske på, at vi jo producerer flere millioner vingummier og slikposer. Og desværre er det sådan, at selv med de bedste systemer og processer, så sker der fejl fra tid til anden, som er svære helt at eliminere. Derfor sætter vi stor pris på, at vi får den slags henvendelser, for det er hver gang et lille skridt i retning af, at vi gør det endnu bedre næste gang.