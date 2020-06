Emil modtog mystisk sms-svar: Nu beklager Telenor kæmpe fejl

Der sker det, at en kunde på Telenors netværk sender en sms til en bekendt, der er kunde på et andet netværk. Mandag eftermiddag havde Telenor en fejl på en server, der betyder, at enkelte sms’er sendes med kortere forsinkelser. Normalt kvitterer modtagernetværket for, at en sms er nået frem, hvis det ikke sker, sendes en sms’en afsted igen for at sikre, at den når frem. Det er det, der sker, når man en gang i mellem oplever at modtage to ens sms’er.

Men mandag eftermiddag modtager Telenors netværk ikke kvittering for alle sms’er, der sendes ind i det pågældende modtagende netværk. Derfor sendes en sms nummer to afsted. Men da den sendes ind i det pågældende netværk, bliver den routet forkert i netværket og bliver derfor sendt til en forkert modtager i dette netværk.

Telenor bliver bekendt med problemet, da en kunde henvender sig tirsdag formiddag. Telenor lukker omgående ned for den server, der forårsager de forsinkede sms’er og tager kontakt til det pågældende teleselskab, hvor sms’er bliver routet til forkerte modtagere.

Telenor ved endnu ikke, hvorfor sms’en routes forkert i netop dette netværk, men er i dialog med det pågældende teleselskab med henblik på fejlfinding eller ændret procedure.

Alle fem Telenor-kunder, der er berørte, er orienteret. Ligesom relevante myndigheder også er orienteret.

Sådan skriver Telenors pressechef Rasmus Avnskjold efter have undersøgt sagen til bunds.