Emilia Moth: - Først nu kan jeg ånde lettet op

- Det er først nu, jeg kan ånde lettet op. Eller i hvert fald begynde på at ånde lettet op, siger Emilia Moth.

- Jeg overvejede i lang tid at fortælle min historie. Men jeg har været meget, meget bange for at gøre det. Jeg har forberedt mig på den værste konsekvens. At ingen ville lytte til den, og at det ville have negative følger for min fremtid og for min karriere.

Emilia Moth stod frem i Ekstra Bladet 30. september og fortalte om seksuel krænkende adfærd i Danish Documentary.

Her satte hun navn på sin krænker, den omdiskuterede filminstruktør Feras Fayyad, og fortalte om, hvordan blandt andre den øverste chef, Sigrid Dyekjær, der er en fremtrædende figur i den danske #MeToo-bevægelse, var med til at holde hånden over instruktøren.

Men siden har der været tavshed i branchen. Lige indtil nu.

I et brev, som Information har bragt, har 664 filmfolk underskrevet en erklæring, der skal gøre op med seksuelle krænkelser i den danske filmbranche.

- En håndfuld af os tog initiativ til brevet, fordi vi kunne mærke, at der var et behov for at udtrykke støtte til Emilia i branchen, sagde en af initiativtagerne til Information, der mandag bragte brevet.

Hænder i ryggen

En støtte, som Emilia Moth sætter utroligt stor pris på.

- Jeg er så rørt. Det er virkelig fantastisk at kunne kigge på det her brev og vide, at der er så mange hænder i ryggen på mig. Og hænder i ryggen på alle de kvinder, der går med tankerne om også at stille sig frem, siger Emilia Moth.

- I dagene efter var frygten for ikke at blive taget alvorligt stadig i mig. Men en af årsagerne til at fortælle min historie var, fordi jeg troede, at den var vigtig. At den var større end mig.

- Og med den her støtteerklæring føler jeg, at branchen nu fortæller mig, at jeg ikke er et enkeltstående tilfælde. At vi er så mange, der oplever de her krænkelser.

Frygter det bliver en døgnflue

Hele #MeToo-bevægelsen begyndte i filmbranchen tilbage i 2017. Men den bed sig aldrig rigtig fast herhjemme. Det håber Emilia Moth nu kommer til at ændre sig.

- Jeg frygter stadig, at den her erklæring bare bliver en døgnflue. At vi lige om lidt ikke længere taler om det. Men jeg håber, at vi nu kan tage det mere alvorligt.

Hun tror, at vi er nået skridtet videre. At flere nu vil begynde aktivt at deltage i debatten om de strukturer herhjemme, der gør, at så mange oplever seksuelle krænkelser.

- Det stopper ikke her ved erklæringen. Nu skal vi begynde at handle på det, siger Emilia Moth.

- Jeg håber på mere dialog. Jeg håber, der er flere, der finder modet til at stå frem med deres historier, så det ikke længere eksisterer i det skjulte. Og jeg håber, at der bliver skabt et miljø, hvor det er okay for mænd og kvinder, som oplever krænkelser, at sige fra.

- Kæmpe tak!

Hun tror ikke, at det er slut med seksuelle krænkelser i den danske filmbranche. Men hun håber, at det bliver bedre, nu hvor så mange har underskrevet erklæringen.

- Der er endelig en stor støtte til os, der stiller os frem. Og derfor vil jeg bare sige et kæmpe tak til dem, der har taget initiativ til den her erklæring.

- Personligt for mig har det betydet alt i den her proces. Nu ved jeg, at det var vigtigt at fortælle min historie.

- Jeg er dybt taknemmelig for, at de har lagt deres energi i at gøre det og alle dem, der har underskrevet.