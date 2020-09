Emilia står frem: Stjerneinstruktør krænkede mig

Ved du noget? Så skriv fortroligt til en af journalisterne bag historien her mt@eb.dk.

Den verdenskendte instruktør Feras Fayyad beskyldes nu for seksuelle krænkelser mod en ansat på det danske produktionsselskab, som står bag Emmy-vinderen 'The Cave'.

Den 27-årige Emilia Moth var i 2019 ansat som produktionsassistent hos Danish Documentary, hvor Feras Fayyad i en lang periode var krænkende over for hende.

- Han sagde foran alle mine kollegaer, at han tænkte på mig, når han onanerede, fortæller hun.

Hun forsøgte at gå til ledelsen i Danish Documentary, men her blev hun mødt med en kold skulder, fortæller hun.

- Jeg siger til min øverste chef, at jeg simpelthen ikke synes, at hun har håndteret den her sag rigtigt. Så rejser hun sig op og peger mig i ansigtet og siger: Nu er det dig, der er en krænker, husker Emilia Moth.

Krænkelserne og den brutale ledelse er årsagen til, at Emilia Moth nu står frem i Ekstra Bladet med sin historie.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Feras Fayyad. Hans advokat oplyser, at han ikke ønsker at udtale sig til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, du vil lave fake news igen for at fremme din karriere, skriver advokaten, Khubaib Ali Mohammed, i en mail til Ekstra Bladets journalist.

Feras Fayyads seneste film, 'The Cave', vandt to Emmyer i 2020. Filmen er produceret af Danish Documentary. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

'Tag en kort kjole på'

Emilia beskriver, hvordan hun over en længere periode fandt sig i tilnærmelser inden for kontorets fire vægge fra den hædrede instruktør Feras Fayyad.

Det, der begyndte som flirt, som Emilia ifølge hende selv 'sagtens kunne håndtere', udviklede sig dog hurtigt til et utrygt miljø på arbejdspladsen.

- Jeg prøvede i lang tid at bevæge mig på en grænse af at være høflig og ikke gå med til det. Ikke sige direkte ja eller direkte nej, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det gik ret hurtigt fra 0 til 100, og han blev mere direkte.

- Jeg kan huske en bestemt episode, hvor han inde på kontoret i arbejdstiden siger, at han ikke bryder sig om, at jeg kun går i cowboybukser og T-shirts, og jeg burde gå i kortere kjoler for hans skyld, siger Emilia Moth.

Hun beskriver også, hvordan Feras Fayyad fortalte hende, at han 'selvfølgelig kiggede på hendes røv', når hun bukkede sig for at hente noget fra kontorets køleskab, men at tilnærmelserne blev viftet af som vittigheder.

- Efter han kommenterede på mit tøj, sagde jeg til ham, at sådan måtte man altså ikke tale til kvinder på kontoret.

- Så sagde han, at jeg skulle slappe af, fordi det bare var for sjov.

Emilia Moth er skuffet over den måde, ledelsen i Danish Documentary behandlede hende på, da hun fortalte om krænkelserne. Foto: Emma Svendsen

Onanerer til tanken om dig

Det var en oplevelse under en fredagsbar 22. februar 2019 med kollegaerne fra Danish Documentary, der blev dråben for Emilia Moth.

Hun fortæller, hvordan hun under festlighederne overhørte sine kollegaer tale og grine om hende med Feras.

- Han sagde foran alle mine kollegaer, at han tænkte på mig, når han onanerede, fortæller hun.

- Jeg sad med åben mund og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. En time efter ender jeg og Feras med at sidde ved siden af hinanden, og han beder mig igen om at slappe af og forstå, at det er en joke.

Da Emilia informerer Feras Fayyad om, at hun ikke bryder sig om joken, begynder det forløb, der ender med, at Emilia siger op med øjeblikkelig varsel.

- Han bliver meget ubehagelig og bliver sindssygt kold, i sekundet jeg siger det.

Ekstra Bladet har talt med flere kilder, som var til stede under fredagsbaren, som bekræfter forløbet.

Kollega: 'Hun var helt ødelagt' Emilia Moths tidligere kollega Aleksandra fortæller til Ekstra Bladet, hvordan Emilia var knust efter møderne med ledelsen i Danish Documentary om sagen. - Hun var helt ødelagt efter møderne, fortæller Aleksandra Krajewska, der var produktionsassistent i samme periode. Aleksan Krajewska blev selv ansat ved Danish Documentary med hjælp fra Feras Fayyad. - Vi havde talt sammen på den café, jeg arbejder på, og jeg fortalte, at jeg gerne ville arbejde med film. Så bad han om mit CV og gav det videre til Emilia, der så ansatte mig. Som et stykke kød

Ifølge Aleksandra fandt hun ud af, hvad Emilia havde oplevet, da hun efter et stykke tid fortalte, hvordan Feras blev ved med at invitere Aleksandra ud og drikke drinks. - På kontoret kiggede han på mig, som om jeg var et stykke kød, fortæller hun til Ekstra Bladet. - Jeg prøvede mange gange at undgå det her møde. Men han pressede mig så meget, og jeg følte, at jeg blev nødt til at sige ja. - Det var første gang, jeg oplevede, at jeg som praktikant ikke havde nogen magt, og nogen bruger deres magt til at presse mig. - Jeg var bange for, at jeg ville miste muligheden for at færdiggøre min praktik. Instruktør: Føler mig diskrimineret

Aleksandra fortæller til Ekstra Bladet, at Feras først lader hende være, da hun lyver og siger, at hun har en kæreste. Da Aleksandra fortæller det til sin chef, modtager hun en besked fra Feras Fayyad. - Jeg sad midt i arbejdet, da jeg fik den og begyndte at ryste. I beskeden beklager Feras Fayyad, at Aleksandra har haft en oplevelse af, at han var interesseret i hende som mere end en ven, og tilføjer: 'Jeg er bare skuffet, og jeg følte, at jeg blev diskrimineret og jagtet af dig, fordi jeg er syrisk flygtning. Måske har du også et problem med syriske flygtninge eller folk med en anden hudfarve. Det er sådan jeg følte, da jeg mødte dig og årsagen til, at jeg ikke skrev til dig igen. I sidste ende bør vi alle være lige uanset om jeg er flygtning med en anden hudfarve eller kulturel baggrund. Men jeg ønsker dig held og lykke i dit liv.' Vis mere Luk

Sigrid Dyekjær (tv.) er producer og medejer af Danish Documentary. Hun ønsker ikke at udtale sig om detaljerne i den konkrete sag. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Undskylder sin opførsel

Da Emilia møder på arbejde mandagen efter hændelsen, har hendes kollega over weekenden fortalt hende, hvordan instruktøren har talt om hende over telefonen.

- Han har fortalt min kollega, at man slet ikke kan stole på mig, og at han vil have, at jeg skal ringe op og sige undskyld, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Efter flere møder med ledelsen, som tager Feras Fayyads side, kan Emilia ikke koncentrere sig på arbejdet.

- Jeg er bange for at gå på arbejde, og jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg sidder alene i et rum. Pludselig kan jeg dufte hans parfume, og så stivner hele min krop. Jeg er så bange for, at han kommer ind i rummet til mig.

Emilia Moth forlader Danish Documentary kort tid efter.

Efter Ekstra Bladet er gået ind i sagerne om Feras Fayyads seksuelt krænkende adfærd, modtager Emilia en besked fra ham på Instagram.

I beskeden. som Ekstra Bladet er i besiddelse af, undskylder Feras Fayyad for sin opførsel over for Emilia Moth.

Beklager sagen

Danish Documentary ønsker ikke at kommentere sagen, da det er en konkret personalesag, oplyser Sigrid Dyekjær, der er producer og medejer af firmaet.

- Jeg kommer ikke til at kommentere på det konkrete forløb. Det gør jeg ikke af hensyn til parterne i sagen og vores medarbejdere, siger Sigrid Dyekjær, som dog beklager forløbet.

- Det et utroligt ulykkeligt for de involverede parter, og vi er også utroligt kede af det. Vi ville ønske, at vi kunne have været bedre til at håndtere den her sag fra starten, siger Sigrid Dyekjær og forklarer, at Danish Documentary 'fik rådgivning undervejs i forløbet af en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver'.

Hun ønsker ikke at komme ind på, hvad de ville have gjort anderledes.

