Emilie lever med smerter: Skal vente 3,5 år

Emilie Wehnsou har fået tid i 2026 til skanning af sin ankel. Danmark bliver delt op i et A- og et B-hold, mener hun

Lægen kiggede Emilie i øjnene.

- Jeg er ked af at spørge dig, indledte hun.

- Har du en sundhedsforsikring? Du kommer til at vente længe.

Og lægen fik ret. Men da Emilie 18. januar i år fik indkaldelsen, spærrede hun alligevel øjnene op. 7. august 2026 stod der.

- Jeg synes, det er helt ude af proportioner, siger 32-årige Emilie Wehnsou.

- I princippet ved man jo ikke, om det her er alvorligt, selvom man ikke antager det, og det bekymrer mig lidt.

Emilie Wehnsou har fået en indkaldelse til 7. august 2026. Foto: Ernst van Norde

Emilie skal have skannet sin ankel, fordi ingen behandlere kan finde ud af, hvad der er galt. Hun har fået at vide, at det kan have været en blodprop eller årebetændelse eller noget helt tredje. Selv ved Emilie bare, at det gør ondt og er generende hver dag.

Danmark deles op

Emilie kunne svare lægen, at hun har en sundhedsforsikring. Og den finder hun det nu nødvendigt at gøre brug af og dermed få en skanning på et privathospital, men den lange ventetid frustrerer hende stadig.

- Det er jo ikke kun mig, der får en tid om tre år og otte måneder. Det er jo også dem, der ikke har ressourcerne og pengene, siger den jyske mor til to.

- Jeg synes, at vi deler Danmark op i et A- og et B-hold. De, der har råd, kan få, og de, der ikke kan, må vente og håbe, at det ikke er alvorligt.

Emilie Wehnsou er selvstændig og bor i Aarhus med sin mand og to børn. Foto: Ernst van Norde

- Det er så forkert

Emilie illustrerer selv den lange ventetid med, at hendes yngste datter, der lige nu går i børnehave, vil gå i 2. klasse, når Emilie vil kunne få skannet sin ankel på Aarhus Universitetshospital.

- Jeg synes, det er så kritisabelt, at Danmark har taget et skridt i den retning. Jeg kan næsten ikke rumme det faktisk. Jeg synes, det er så forkert.

- Jeg synes, det er synd og skam for et land, som på alle parametre altid har stået for velfærd, og så er det bare alt andet end velfærd, siger Emilie Wehnsou.