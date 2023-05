Emilie-Louise får annulleret p-bøde – ved ikke hvorfor

Emilie-Louise Berger fra Randers får nu annulleret den p-afgift på 850 kroner, hun i sidste uge fik for at holde få centimeter uden for en bås i p-kælderen i Dytmærsken.

Det skriver TV2 Østjylland.

Parkeringen og bøden har skabt heftig debat på sociale medier. Også hos TV2 Østjylland, som fortalte om p-afgiften i søndags. Mange på de sociale medier var enige med Emilie-Louise Berger i, at det var at gå i for små sko fra p-vagtens side.

Nu finder hun det 'nærmest komisk', at bøden er blevet annulleret.

- Det er da super fedt og en stor sejr. Men hvorfor fik jeg så bøden i første omgang? Det virker til, at det har haft betydning, at jeg råbte op og brokkede mig i medierne.

- Ellers tror jeg simpelthen ikke, at bøden var blevet annulleret. Men jeg har ikke fået yderligere forklaring, siger Emilie-Louise Berger til TV2 Østjylland.

Det har været nogle hektiske dage for den randrusianske bilist, for hendes p-bøde og utilfredshed er gået landet rundt på de sociale medier.

Der har dog været overvejende opbakning til Emilie-Louise Berger.

- Det har været ret intens, og jeg er nok lidt overrasket over, at der ikke har været mere kritik af mig. De fleste deler min opfattelse og er også trætte af uretfærdige bøder for småting, siger hun.

Ifølge hende var det nødvendigt at holde, som hun gjorde, for at komme ud af bilen.

- Det er et gentagende problem, at båsene ikke er store nok. Hvis man har børn i bilen, er det umuligt at komme ud, medmindre man holder lidt uden for båsen, sagde Emilie-Louise Berger søndag til TV2 Østjylland.

Emilie-Louise Berger håber, at andre i samme situation som hende undgår afgifter og får dem annulleret, hvis de ligesom hende klager.

Hun forventer også, at der nu bliver kigget på p-båsenes størrelse.

- Parkeringsbåse skal have en bestemt størrelse, så de passer til alle slags biler, ellers skal der være tilstrækkelig skiltning. Det skal ikke være op til den enkelte p-plads at kunne fastsætte størrelsen, mener Emilie-Louise Berger.

TV2 Østjylland har siden i formiddags arbejdet på en kommentar fra firmaet bag Europark, Apcoa, til annulleringen af bøden. Vi vil gerne have uddybet, hvorfor den er blevet det. Og have firmaets svar på Emilie-Louise Bergers påstand om, at det er grundet opmærksomheden, at bøden er blevet annulleret.