Emilie stemte nej: - Vi er mere værd

Torsdag har et flertal af medlemmer af Dansk Sygeplejeråd stemt nej til en ny overenskomst, der ville betyde en lønstigning på fem procent over de næste tre år.

Én af de sygeplejersker er 29-årige Emilie Haug Rasch, som arbejder på Bispebjerg Hospital. Udover at arbejde som sygeplejerske, stiller hun også op til regionsrådet i Region Hovedstaden for Enhedslisten.

Vi er mere værd

- Jeg har stemt nej, fordi jeg ikke synes, det er en god nok overenskomst i forhold til, hvad sygeplejerskerne er værd, og hvad vi har brug for, at der sker i forhold til vores løn og ansættelsesvilkår. Det er rimelig basic: Lønnen er bare ikke høj nok på den her overenskomst, siger hun til Ekstra Bladet.

- Tror du, afstemningen var endt anderledes, hvis ikke vi stod midt i en coronakrise, hvor sygeplejerskerne har arbejdet ekstra meget?

- For mig handler det slet ikke om corona, når vi snakker om overenskomstforhandlinger. Vores vilkår, arbejdsforhold og lønvilkår har været for dårlige i rigtig, rigtig lang tid, og sygeplejersker har rigtig længe talt om, at det ikke er godt nok, at vi har så lav en løn.

Sygeplejersker stemmer nej til overenskomstresultat

Det handler om politik

For Emilie Haug Rasch handler det ikke kun om overenskomstforhandlingen. For hende er det vigtigt, at der kommer et politisk fokus på den tjenestemandsreform, der blev lavet i 1969, og som er blevet debatteret de seneste år.

- Der en kæmpe debat i gang lige nu om det politiske ansvar, der er omkring kvindedominerede omsorgsfags lønvilkår i forhold til den her tjenestemandsreform, som vi blev indplaceret under i 1969, og som ikke bliver ændret - og som der heller ikke er særlig mange politikere, som tilkendegiver at de har lyst til at ændre på.

- Man kan sige, at hele lønindplaceringen er politisk, og noget der skal ændres højere oppe end i overenskomstforhandlingerne. Men fordi politikerne er så bange for at røre ved det, så er det ved at stemme nej, at vi kan sige fra, siger den 29-årige sygeplejerske.

Emilie Haug Rasch. Foto: Privatfoto

Et vildt corona-år: Se sygeplejerskens løn

Overrasket over resultatet

Da Emilie Haug Rasch torsdag modtog en mail fra sin fagforening om, at flertallet havde stemt nej, blev hun overrasket.

-Jeg var faktisk ret overrasket. Jeg er stolt af, at vi siger nej igennem handling. Vi har mange gange været på gaden, og jeg ved, der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde i min fagforening gennem lobbyarbejde og ved at lægge et politisk pres. Men jeg blev stadig overrasket - og glad, siger hun.

Selvom det er usikkert, hvad afstemningen kommer til at betyde, så er Emilie Haug Rasch spændt på, hvad der kommer til at ske - og hun er klar til at kæmpe.

- Jeg glæder mig til at se hvad der kommer til at ske nu, og jeg er i hvert fald klar til at kæmpe videre for at vi får en bedre løn. Så det bliver også spændende at se, hvad resten af fagforbundene ender med at stemme til deres overenskomstrforhandlinger.

- Jeg har overvejet, at det kan resultere i, at vi skal ud i en konflikt, men det må man jo tage med – jeg er i hvert fald klar.