Emma nægtede at kvitte smøgerne under graviditet: - Nu har hun taget et valg

Et interview om rygning under graviditeten fik den 21-årige studerende til at droppe cigaretterne, fortæller hun til Ekstra Bladet

Emma Rahbek fra Roerslev havde egentlig bestemt sig.

Hun ville fortsætte med at ryge gennem sin graviditet, og det kunne et nyt forslag om økonomisk gevinst ved at kvitte smøgerne ikke ændre på.

Men efter Ekstra Bladet og TV2 Fyn har bragt artikler om netop Emma Rahbeks kontroversielle valg, har hun ændret mening. Nu er den 21-årige hf-studerende ikke længere ryger. Cigaretterne er i stedet røget en tur i skraldespanden, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Emma er gravid og ryger: En belønning er åndssvagt

Interview ændrede syn

Isabella, som datteren skal hedde, kommer, hvis alt går efter planen, til verden om et par måneder. Og hun skal ikke opleve, at mor ryger, forklarer Emma Rahbek.

- Interviewet (om grunden til at ryge under graviditeten, red.) satte nogle tanker i gang i mig. Jeg begyndte at tænke anderledes, og jeg fik set mere klart på konsekvenserne ved at ryge. Man er egoistisk, og man kan ikke tilsidesætte sine egne behov, hvis man ryger under graviditeten, synes jeg.

Derfor har Emma Rahbek nu været røgfri siden weekenden. Og selvom det er hårdt at stoppe med rygningen fra den ene dag til den anden, er hun glad for, at valget er truffet, uddyber hun til Ekstra Bladet.

- Det har været hårdt, men jeg tog beslutningen med, at jeg begyndte at få det dårligt i min graviditet, så det gav mere mening for mig. Nu kan jeg ikke se nogen grund til at fortsætte, og jeg har sagt til mig selv, at jeg skulle stoppe, før Isabella kommer til verden, så det løfte skal jeg nok holde.

Forbruget er gået fra halvanden pakke om dagen til fire-fem cigaretter om dagen, da Emma Rahbek blev gravid. Nu er hun færdig med smøgerne. Foto: TV2 Fyn

I marts fik et kontroversielt forslag om en kontant belønning på 1000 kroner til gravide rygere, hvis de dropper cigaretterne, for alvor TV2 Fyns brugere til tasterne. Emma Rahbek gav ikke meget for den idé, da hun først blev præsenteret for den.

- Jeg sidder selv som ryger og ville kunne få gavn af det her tilbud, hvis jeg stoppede. Men jeg synes, at det er en lille smule absurd, for det burde ikke være en belønning, der gjorde det, lød det tidligere fra den hf-studerende.

Og Emma Rahbek slår fast, at hendes beslutning om at droppe cigaretterne stadig ikke skal ses i lyset af en eventuel økonomisk belønning.

- Hvis man stopper med at ryge, sparer man mange hundrede kroner om måneden, så hvad vil 1000 kroner hjælpe halvårligt, lyder det kontante modsvar.

- Jeg har valgt at stoppe med at ryge, fordi jeg tænker på mig selv og mit barn. Det er jo det, der burde få folk til at stoppe, og ikke en økonomisk gevinst. Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at andre skal betale for at få folk til at droppe cigaretterne under graviditeten.

På Fyn er det indtil videre kun i Odense Kommune, at man har taget stilling til forslaget.

I midten af marts valgte et flertal bestående af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at give Odense Kommune grønt lys til at arbejde videre med det kontroversielle forslag.