En ægte hverdags-helt: Anonyme fru Larsen redder naboer fra bus-bøvl

Movia besluttede sig i december sidste år for at fjerne trykte oplysninger om busruter og afgangstider fra i alt 14.500 stoppesteder på Sjælland - til gene for både landets ældre borgere og turisterne.

Nu er en anonym heltinde, fru Larsen, kommet sit nabolag på Vesterbro til undsætning. Hun har nemlig printet køreplanen for bus 6A ud og hængt den op på stoppestedet ved Enghavevej.

På køreplanen har hun desuden tegnet to små hjerter og teksten 'God rejse, hilsen fru Larsen.'

Nok er der tale om en relativt beskeden gestus fra den anonyme fru Larsen, men ikke desto mindre vakte hendes initiativ glæde og begejstring ved stoppestedet.

Gudrun, 81 år

- Jeg har ingen smartphone, så jeg synes, det er dybt godnat, at man har fjernet informationerne. Jeg har problemer med det dagligt og forstår ikke, hvorfor servicen er blevet så ringe. Når jeg ser, at nogen har hængt deres egen op, så tænker jeg, at det må være et utrolig venligt menneske, som gør sådan noget, hende fru Larsen.

Ulla, 80 år, og Signe, 11 år

- Jeg har en telefon, men jeg tager den ikke op sådan på gaden, for der er så meget støj, og man har måske pakkenelliker med. Jeg synes ikke, der overhovedet er nogen service, når man fjerner skiltene, så det er godt, at nogen har hængt en ny op. Jeg synes, det er rigtig friskt gjort, men det er jo kun én gang, ikke? Hvad så med resten af tiden? siger 81-årige Ulla, der bliver bakket op af sit barnebarn Signe.

