En af disse tre piger hyldes nu som 'verdens smukkeste pige'

Den kun fem-årige Jare fra Nigeria hyldes nu på de sociale medier som 'verdens smukkeste pige', efter at en fotograf lagde et billede ud af hende på sin instagram

Et billede af en kun fem-årig utrolig smuk pige fra Nigeria er nu blevet et kæmpe hit på de sociale medier og har også spredt sig til verdenspressen. Den fem-årige skønhed, der hedder Jare, bliver kaldt for 'fantastisk smuk', 'en absolut forbløffende skønhed' samt 'en levende dukke'.

Det skriver flere medier heriblandt Yahoo Lifestyle, Mirror og Daily Mail.

Fotografen Mofe Bamuyiwa skrev følgende til det første billede, som han i fredags lagde ud på sin instagram af Jare:

- Oh ja. Hun er et menneske. Men hun er også en engel.

Mofe Bamuyiwa, der arbejder som livstils- og bryllupsfotograf i Lagos i Nigeria har forklaret, at han ved at placere Jare i mere voksne poseringer, har fået den unge pige til at illustrere overgangen mellem barn og voksen.

Mere end 35.000 mennesker har liket de tre billeder, som Mofe har lagt ud af den smukke Jare. En bruger kalder billederne 'sand og ægte kunst', mens en anden bruger kalder hende 'den nye Barbie'.

Til Yahoo Lifestile har Mofe Bamuyiwai forklaret, at Jare ikke er en professionel model. Han har i øvrig også fotograferet hendes to søstre, syv-årige Jomi og 10-årige Joba. Alle tre piger er ifølge fotografen usædvanligt smukke.

Bamuyiwai har også inspireret de tre børns mor til at starte en instagram-side for sine døtre, der har fået titlen The J3 Sisters. Her har de allerede mere end 5000 følgere.

Fotografen fra Lagos er i øvrigt overrasket over den store respons, han har fået på billederne af Jare:

- Jeg ønsker bare for alle, at de kan se Jare's kraftfulde potentiale. Jeg ønsker, at billederne skal tale til hende, når hun engang i fremtiden bliver voksen.

Jare er blot en af flere piger eller pige-modeller, der har domineret de sociale medier og tidligere er blevet kaldt 'verdens smukkeste pige'. Den i dag 17-årige model Thylane Blondeau blev kaldt 'den smukkeste pige i verden', da hun kun var seks år gammel.

17 !!!!!! Et opslag delt af Thylane (@thylaneblondeau) den 4. Apr, 2018 kl. 3.21 PDT

Og i december måned blev den kun 6-årige russiske model Anastasia Knyazeva hyldet som Blondeaus efterfølger.