En by helt uden fyrværkeri

Lars Mose, hans kone og deres to piger på fem og otte bor i et af de flotte stråtæktshuse, som møder dig, når du kører igennem Boes. Han er sammen med sin familie flyttet til byen for 10 år siden, og har aldrig fortrudt det et sekund.

Ligesom hos mange andre børnefamilier, skal familien Mose også fejre nytår med alt, hvad det indebærer – og det gælder også, når det kommer til krudtet.

Lars ,mose og hans datter Sille Malou er klar til i aften med både raketter og beskyttelsesbriller. Foto: Ernst van Norde

Der er bare et lille men, når det kommer til krudt og byen her syd for Aarhus. Man må nemlig ikke fyre af, da brandfaren er for stor med alle de gamle stråtæktshuse.

- Jeg sad faktisk i Lemvig og fejrede nytår for 10 år siden, lige da vi havde købt huset og ikke var flyttet ind. Lige pludselig så jeg vores hus i nyhederne, og det var på den måde, jeg fandt ud af, at man ikke måtte fyre af. Alle omkring bordet var ved at dø af grin. De syntes, at det var komisk, at netop jeg havde købt et hus et sted, hvor der ikke måtte fyres af, fortæller Lars Mose.

Mødes på en mark

Heldigvis er problemer til for at kunne løses.

Før i tiden var det helt forbudt, at fyre nytårskrudt af i Boes, men de seneste år, er det blevet sådan, borgerne kan mødes på en mark væk fra byen. Her samles alle om deres fælles interesse denne ene aften i året – nemlig krudtet. Der bliver fyret af både klokken 18, så alle børnene kan være med, men også senere klokken 24 for at fejre det nye år.

I byen Boes er der cirka 30 huse. Mange af dem er ældre huse med stråtag. Else og Michael har boet i byen siden 1999. Foto: Ernst van Norde

- Det er rigtig hyggeligt, at vi mødes dernede. Nærmest alle i byen kommer, og det gør slet ingenting, at vi ikke må fyre af herhjemme. Faktisk synes jeg næsten, at det er hyggeligere, at vi alle mødes.

Ikke helt så imponeret er de på modsatte side af vejen. Overfor familien Mose bor nemlig Else og Michael Madsen. De har i mange år holdt vejret, når klokken har nærmet sig midnat.

Else og Michaels hus er fra 1700-tallet og renoveret af Else og hendes søn. Foto: Ernst van Norde

- Vi har simpelthen de sødeste naboer, men det ændrer ikke på, at jeg hader, hader, HADER nytårsaften, fortæller Else Madsen, som hvert år næsten sidder med en klump i halsen, når dagen nærmer sig.

Selvom det hele foregår langt væk fra alle husene, er parret i det smukke gamle stråtæktshus stadig ikke helt trygge ved situationen.

- Det er jo mit hjertebarn det her hus - og nærmest mere end det. Det er fra 1700-tallet, og vi har selv renoveret det. Jeg ved, at det blot kræver en tændstik, og så er der ild i hele skidtet, siger Else Madsen bekymret.

Potensforlænger

Når Lars Mose viser krudtet til i aften frem, og man så spørger, hvad han egentlig har handlet ind for, svarer han blot og griner:

- Det kan jeg simpelthen ikke sige. Jeg vil jo rigtig gerne beholde mit ægteskab.

I raketlageret er der både store raketter, små raketter, batterier og heksehyl til pigerne – og selvfølgelig beskyttelsesbriller.

Trods uenigheden om nytårsaften, er genboerne normalt rigtig gode venner. Det er de sikker på, at de også i morgen tidlig. Foto: Ernst van Norde

Michael Madsen på den anden side af vejen smiler lidt skævt.

- Jeg synes jo, man burde købe sig en større bil. Den holder længere og sender de samme signaler.

Selvom naboerne ikke er helt enige om, hvordan man fejre nytårsaften, er det godt, de er enige de andre 364 dage om året.

- Vi har det jo faktisk fantastisk med hinanden, smiler Else, der dog også har tænkt sig, at kigge ud, når klokken slår midnat.