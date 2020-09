En død efter mega-event: Nu lurer katastrofen

Et motorcykeltræf med 365.000 bikere kan have spredt coronavirus ud over hele USA, advarer sundhedsdirektør

I den amerikanske delstat South Dakota stiger antallet af smittede med rekordfart i disse dage.

Det sker efter det årlige motorcykeltræf Sturgis Motorcycle Rallyt, der tiltrak over 365.000 personer fra hele USA til byen Sturgis fra den 7. til den 16. august.

Torsdag sporede man så det første dødsfald tilbage til mega-eventet, hvor man også har sporet mindst 260 tilfælde af smittede tilbage til.

Frygt for mega-event: Kan være en superspreder

Folk fra nær og fjern deltog ved årets udgave af Sturgis Motorcycle Rally trods den verdensomspændende coronakrise. Foto: Hannah Hunsinger/Ritzau Scanpix

Ifølge det amerikanske medie Washington Post er der tale om en 60-årig biker, der er død med coronavirus. Det fortæller Kris Ehresmann, der er direktør for infektionssygdomme ved Minnesotas Sundhedsministerium.

Ifølge direktøren er man rædselsslagne for, at det gigantiske motorcykeltræf kan have spredt smitten rundt i hele USA. Amerikanske bikere fra hele 61 procent af alle mindre kommuner i landet deltog nemlig under motorcykeltræffet.

- Det har potentialet til at fordoble antallet af mulige smittede mange gange. Det er særdeles bekymrende set fra et bredere sundhedssynspunkt for befolkningen, siger Kris Ehresmann.

Man har sporet smittede personer tilbage til 11 delstater på nuværende tidspunkt, uddyber han.

Bikere ankommer til den lille by Sturgis. 365.000 personer deltog ved eventet i år. Det er markant færre end normalt. Foto: Doug Dreyer/Ritzau Scanpix

South Dakota har ikke indført særlige restriktioner i coronakrisen. Her er der ingen krav om mundbind eller forsamlingsforbud. Guvernør Kristi Noem gav også givet grønt lys til Sturgis Motorcycle Rally, der i år fejrede 80 års jubilæum.

- Jeg vil ikke dø, men jeg ønsker heller ikke at være fanget resten af ​​mit liv, sagde 66-årige Stephen Sample til nyhedsbureauet AP under eventet.

Han deltog, selvom han har haft betænkeligheder ved det, fortalte han til nyhedsbureauet.

- Jeg tror, ​​vi alle er villige til at tage en chance. Men det kan være en stor fejltagelse.

Samlet har USA haft over 5,8 millioner bekræftede smittetilfælde siden udbruddets start. Det er det højeste i verden, som tilfældet også er med USA's dødstal.

