En enkelt fødselsdagsfest har været kilde til 30 nye coronatilfælde.

Det kan gå hurtigt med spredningen af coronavirus til fester og arrangementer, hvor der er mange mennesker.

En enkelt fødselsdagsfest har således været kilde til 30 nye coronatilfælde.

Det siger Anette Lykke Petri, der er direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, mandag på et pressemøde.

- Det eksempel har jeg taget med for at illustrere, hvor lynhurtigt det kan gå med smitten til private fester, siger hun.

Mandagens pressemøde afholdes, efter at der den seneste tid er sket en stigning i antallet af smittede med covid-19 i Danmark.

Det er særligt i specifikke kommuner, at den er taget til, og der indføres derfor lokale restriktioner i blandt andet Københavns Kommune.

Her sænkes forsamlingsforbuddet til 50 fra 100 personer, ligesom restauranter og barer skal lukke klokken 24 i stedet for klokken 02.

Det gælder fra 9. september og i første omgang til 22. september.

Der har den seneste tid været historier om, at der afholdes store såkaldte piratfester flere steder i blandt andet København.

Det har der også været i den seneste uge, fortæller Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der også var til stede til pressemødet.

Han fortæller, at de overtræder det gældende forsamlingsforbud og kan være med til at øge smitten.

- Det skal bringes til ophør, og det er politiet opmærksom på. Det er vigtigt, at de fester, hvor man ikke overholder forbuddet, stopper.

- Vi opfordrer de unge til at lade være med at søge de store fester. Man skal lade være med at råbe hinanden ind i hovedet, og man skal lade være med at kramme, siger overborgmesteren.

Mandag viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, at der det seneste døgn er registreret 230 nye tilfælde af coronavirus.

Det er det højeste på et døgn siden slutningen af april.

Særligt blandt de unge voksne i alderen 20 til 29 år er smitten taget til den seneste tid.

