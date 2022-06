En er mistænkt: To fortsat forsvundet i Amazonas

Politiet har anholdt en mand, men de fortæller, at det stadig er for tidligt at forbinde anholdelsen direkte til de to mænds forsvinden i Amazonas

En britisk journalist ved navn Dom Phillips og en lokal embedsmand ved navn Bruno Araújo Pereira har været forsvundet siden søndag.

Amazonas statspolitichef, Carlos Alberto Mansur, siger, at det er for tidligt, at forbinde deres forsvinden med en forbrydelse.

Det skriver The Times, for hvem Dom Phillips i mange år har lavet journalistik.

- I øjeblikket er vores vigtigste job at søge, og vores håb er stadig at finde dem i live. At de havde et problem med deres båd, at de tog op ad en flod, at de er fortabt i junglen. Det er junglen, og det er et meget komplekst område.

Mistænkt

En mand er blevet anholdt, da man mistænker, at han kan have en forbindelse til deres forsvinden. Han blev fanget i besiddelse af stoffer, et haglgevær og ammunition begrænset til militær brug.

Politiet har endnu ikke navngivet den anholdte, men kilder ved politiet har fortalt, at man havde tilbageholdt en mand ved navn Amarildo da Costa de Oliveira under lignende anklager.

Dom Phillips arbejder på en ny bog om bevarelse af Amazonas, hvorfor han befandt sig i regnskoven, da han og Pereira forsvandt. Foto: Joao Laet/Ritzau Scanpix

Dog siger statspolitichefen, at man endnu ikke kan forbinde en mistænkt direkte til sagen. Politiet har kun materiale til at underbygge mistanke.

Amarildo da Costa de Oliveira havde angiveligt truet de to forsvundne mænd og en gruppe på 13 indfødte lørdag morgen.

Den lokale embedsmand Pereira, der er fortaler for de oprindelige stammer i et stort og afsidesliggende jungleområde, havde modtaget dødstrusler for sit arbejde med at beskytte indfødte grupper mod narkosmuglere, illegale minearbejdere, skovhuggere og jægere.

Nyhedsbureauet AP skriver, at Pereira førhen har modtaget en strøm af trusler fra illegale fiskere og krybskytter, og at han derfor gik med pistol.

Forsvundet

Dom Phillips arbejder på en bog om bevarelse af Amazonas, hvorfor han og Pereira befandt sig i Valle do Javari, som er et af de største indfødte territorier i Brasilien. De blev sidst set søndag, da de skulle sejle retur fra Valle do Javari til byen Atalaia do Norte.

Under normale omstændigheder tager sejlturen omkring en time, men de to dukkede aldrig op i Atalaia do Norte. Derfor har man nu igangsat en kæmpe eftersøgning i området, som ifølge AP har været plaget af voldelige konflikter mellem fiskere, krybskytter og officielle sikkerhedsagenter.