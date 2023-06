En farlig mand - der måske snart er død

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Uvis, usikker og livsfarlig.

Den nære fremtid for lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, og manden bag mytteriet mod Putin er særdeles uforudsigelig.

Godt nok har han fået løbepas og lov til indrejse i Belarus. Men det er et land, som er notorisk kendt for at hoppe og danse efter Putins pibe.

Prigozjin forlod Rostov ved Don som en helt, men hvor længe kan han overleve på sin popularitet. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Falder fra en altan

Så hvor længe holder tålmodigheden, og ender han med at falde fra en altan som så mange tidligere, der er kommet på tværs af den stærke mand i Kreml?

Eller har han med sin modige fremmarch udstillet Putins svaghed og samlet så stor folkelige opbakning, at han er blevet så stort et symbol på modstanden mod især den russiske krig i Ukraine, at Putin ikke tør røre ham af frygt for befolkningens reaktion. Skabelsen af en martyr er farligt for selv den hårdeste diktator.

Annonce:

- Han kan ikke gemme sig, og det kan være, at han pludselig kommer ud for et 'uheld', men Prigozijn har stadig opbakning hos det russiske folk, og det kan skræmme Putin fra at gøre noget, vurderer seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

Pustede sig op

Internationale iagttager deler vurderingen. Putin ønsker med sikkerhed Prigozjin hen, hvor fiskene sover, men et snigmord kan give bagslag.

Men det kan også være farligt for Putin ingenting at gøre.

- Han pustede sig stort op i sin tale, som var meget voldsom. Det handlede om forræderi, og at hele styret var på spil. Derfor er han nødt til at slå hårdt ned på det her nu, mener Splidsboel.

- I dag er der nok mange russere, der undrer sig over, hvorfor der ikke sker noget, hvis det var så alvorligt, som Putin gav udtryk for, siger Flemming Splidsboel.

Putin og Lukasjenko tidligere på året. Foto: Ritzau Scanpix

På tv lørdag formiddag talte han om, at Rusland havde fået stukket 'en kniv i ryggen'. Selvom han ikke nævnte Prigozjin ved navn, så udstiller det en ny svag Putin, hvis han ingenting gør. Og svaghed er ikke en hård valuta i den russiske elite, som reelt holder Putin ved magten.

Annonce:

Det kan blive afgørende for Prigozjin, hvordan hans soldaters fremtid ender. Rusland vil gerne indlemme dem i den nationale hær, men vil de det, når lønnen formentlig er ringere end i Wagner.

Kan Lukasjenkos bukser holde?

25.000 kampklare soldater, der nu mangler ved fronten i Ukraine, er en benhård valuta for Prigozjin, hvis han kan holde fast i kommandoen.

Wagner har omkring 5000 soldater fordelt i adskillige stater på det afrikanske kontinent, hvor Rusland forsøger at udvide sin interessesfære i et kapløb med især Kina. De skal også have en leder, de adlyder.

Et andet åbent spørgsmål er, hvor længe Lukasjenko kan se en gevinst i at beskytte Prigozjin. Ifølge journalist Hanna Ljubakova, der skriver for tænketanken Atlantic Council, risikerer Lukasjenko på den lidt længere bane at udstille egne svagheder ved at agere Putins nyttige idiot.

Har flyttet a-våben

'Så kaotiske begivenheder rejser spørgsmålet til Lukasjenkos evner til at lede' i den belarusiske elite, skriver hun.

Det kom tidligere på måneden frem, at Rusland har flyttet taktiske a-våben til placeringer i Belarus, så parløbet mellem de to lande sker på flere planer.

Rusland nægter at oplyse, hvor mange a-våben der er tale om med den forklaring, at USA heller ikke fortæller, hvor mange a-våben de har placeret i Europa, skriver Reuters.