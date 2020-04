En femtedel af alle newyorkere kan være smittet med corona

Over en femtedel af indbyggerne i New York City kan allerede have været smittet med coronavirus.

Det fremgår af resultaterne af test af antistoffer hos indbyggerne torsdag, efter at 3000 tilfældigt udvalgte supermarkedskunder i delstaten New York tidligere på ugen blev testet for virusset.

Det oplyser guvernør Andrew Cuomo.

Næsten 14 procent af testene på tværs af delstaten kom tilbage positive, mens det gjaldt for hele 21 procent af prøverne fra New York City.

Dermed kan cirka 2,6 millioner mennesker i New York og omkring 1,7 millioner mennesker i New York City allerede have haft virusset.

De tal er langt højere end de officielt bekræftede smittetilfælde.

Ifølge Johns Hopkins University er 695.920 registreret som smittet i New York, der er virussets epicenter i USA, natten til fredag dansk tid. I alt er 49.759 mennesker døde i USA som følge af coronavirusset. 16.388 af disse i New York City.

- Jeg mener, at det er essentielt for enhver stat først at gennemføre et grundlæggende studie af, hvor man er i forhold til infektionsraten, siger guvernør Andrew Cuomo.

Der er usikkerhed omkring nøjagtigheden af test af antistoffer, og undersøgelsen af de 3000 supermarkedskunder betragtes som lille.

Alligevel pointerer Cuomo, at hvis dataene stemmer overens med det virkelige billede i New York, ville dødsraten for Covid-19 i delstaten være på blot 0,5 procent.

Omfattende test - inklusive af antistoffer - betragtes som nøglen til, at de amerikanske delstater kan begynde at genåbne samfundet og dermed deres økonomier.

Tilstedeværelsen af antistoffer betyder, at en person allerede har været inficeret med virusset og kan betyde, at vedkommende er immun. I så fald kan personen sandsynligvis vende tilbage til arbejdet uden at blive smittet igen.