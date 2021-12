En fremtid med nye varianter og restriktioner: - Vi har ikke set den sidste

Først var det delta. Nu er er det omikron.

Verden er nok en gang ramt af en muteret virusvariant, som er mere smitsom og mere vaccineresistent end den oprindelige coronavirus, som spredte sig fra Wuhan i vinteren 2020.

Herhjemme er de fleste danskere dobbeltvaccineret, mens flere end en million har fået det tredje boosterstik. Alligevel kæmper vi med høje smittetal, og nu truer nye restriktioner igen.

Men bliver nye varianter og restriktioner en fast del af julen fremover?

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sker igen

Det vil overlæge og professor ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos ikke afvise:

- Vi har ikke set den sidste variant. Vi kommer nok i en situation, hvor vi vil se forværrelser med smitteudbrud om vinteren, hvor det så går tilbage i sommerperioden. Men virussen vil efterhånden komme tilbage i en svækket form.

- Skal vi eksempelvis forvente restriktioner næste vinter?

- Ja. Det tror jeg, men det vil jo vise sig. Jeg tror umiddelbart, at det her vil dæmpe sig i 2022. Den Spanske Syge (influenzapandemi 1918-1920, red.) tog cirka tre sæsoner, før den lagde sig, og vi er allerede i sæson to.

- Så det er ikke sådan, at vi skal have restriktioner hver eneste vinter mange år frem?

- Det her vil ikke vare ved i tid og evighed. Virussen vil langsomt tilpasse sig til mennesker, og vi vil langsomt tilpasse os til virussen. Men det kan godt komme til at tage nogle sæsoner.

WHO advarede tidligere på ugen mod at tage let på omikron.

Ren darwinisme

- Men er vi ikke ude i, at der bare kan komme en ny variant, som slår os tilbage til start igen?

- Der er selvfølgelig ikke noget, som siger, at coronavirus opfører sig lige sådan. Men med udgangspunkt i historien for andre kendte pandemiske virus, så lægger virussen hårdt ud, hvor en masse bliver syge, så vender den tilbage over nogle sæsoner, men den bliver gradvist mildere.

- Det er ren darwinisme, hvor der sker en naturlig selektion at virusstammer, som er mere smitsomme, men mindre farlige, og så opstår der en form for balance, ligesom vi har lært at leve med influenza. Det er det scenarie, vi formentlig kommer til at stå med.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et fjerde stik kan næste år komme på tale, mener professor. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Flere stik

Hans Jørn Kolmos mener dog, at endnu en revaccinering af befolkningen kan komme på tale, før pandemien får en ende.

- Det må vi tage stilling til hen ad vejen. Der kommer nok også et fjerde og måske endnu flere stik på banen. Så vil man måske til sidst sige, at nu ser det så fredeligt ud, at vi får en situation, hvor man kun tilbyder vaccine til ældre og sårbare ligesom med influenza.

- Kan der ikke komme en ny variant her om et halvt år, som er resistent mod vaccinerne, som betyder, at vi skal kigge på andre løsninger end blot revaccinering?

- Vaccinerne er gode, og det er relativt nemt at tilpasse dem til nye virusvarianter. Alt grundarbejdet er jo gjort. Man har også tilpasset Pfizer og Modernas vaccinerer en smule allerede, så vidt jeg er orienteret.