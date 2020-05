En hel nation i krise

Hele USA er i krise.

Mindst 30 byer spredt over hele USA er blevet ramt af de massive demonstrationer, der er kommet i kølvandet på George Floyds død.

46-årige George Floyd mistede mandag livet, efter den nu tidligere betjent Derek Chauvin i ni minutter sad på hans hals.

Advarsel: Voldsomme billeder.

Urolighederne har ført til, at tre er blevet skudt heraf er en dræbt i Indianapolis, skriver CNN.

Der er uroligheder i blandt andet Atlanta, Los Angeles, Washington, Louisville, Minneapolis og Detroit. Derudover er Nationalgarden sat ind i otte stater.

Tager afstand

Det drejer sig om Kentucky, Georgia, Minnesota, Ohio, Colorado, District of Columbia, Utah og Wisconsin.

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden er søndag morgen ude at tage afstand:

- Det at protestere over sådan en brutalitet er rigtigt og nødvendigt. Det er et helt igennem amerikansk svar.

- Men at brænde samfund ned og lave unødvendige ødelæggelser er ikke, siger Joe Biden i udtalelsen.

Optøjer i flere amerikansk byer 1 af 12 New York. Foto: Ritzau Scanpix 2 af 12 New York. Foto: Ritzau Scanpix 3 af 12 Washington. Foto: Ritzau Scanpix 4 af 12 Washington. Foto: Ritzau Scanpix 5 af 12 Washington. Foto: Ritzau Scanpix 6 af 12 Washington. Foto: Ritzau Scanpix 7 af 12 Louisville. Foto: Ritzau Scanpix 8 af 12 Louisville. Foto: Ritzau Scanpix 9 af 12 Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix 10 af 12 Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix 11 af 12 Atlanta. Foto: Ritzau Scanpix 12 af 12 Atlanta. Foto: Ritzau Scanpix

Kaos i New York

Kaos og protester brød lørdag ud for tredje dag i træk i New York City, hvor politi og demonstranter stødte sammen i bydelen Brooklyn.

I kvarteret Prospect Heights blokerede en gruppe demonstranter for en politibil, der kort tid efter gassede op og kørte direkte ind i menneskemængden.

Videoen af hændelsen, der fandt sted kort efter klokken otte lørdag aften lokal tid, er blevet delt flittigt på de sociale medier.

Det er uvist, om nogle af demonstranterne kom til skade.

Frem til klokken ni lørdag aften lokal tid er der blevet foretaget over 100 anholdelser i New York City som følge af voldelige protester.

Det fortæller en højtstående politiembedsmand til NBC News.

Embedsmanden fortæller videre, at mindst 15 politibiler er blevet brændt af på Manhattan og i Brooklyn.

Sent lørdag aften marcherede hundredvis af demonstranter gennem centrum af Brooklyn og blokerede for trafikken, mens de sang 'ingen retfærdighed, ingen fred'.

På deres vej ødelagde de vinduer til banker og malede graffiti på bygninger.

Det rapporterer mediet Newsday.

Floyds død

Da demonstranterne nåede Barclays Center, blev de mødt med barrikader og maskerede politibetjente, som bevogtede indgangen til den store arena.

Politibetjenten Deres Chauvin blev anholdt fredag og sigtet for drab af tredje grad og uagtsomt manddrab.

Siden tirsdag har der været voldsomme demonstrationer i byen Minneapolis i delstaten Minnesota. Det fik torsdag guvernøren i Minnesota, Tim Walz, til at udkommandere 500 soldater fra Nationalgarden i Minneapolis.

På et pressemøde fredag fortalte Donald Trump, at han havde talt med George Floyds familie, og præsidenten udtrykte sin medfølelse og sorg.

Tidligt lørdag morgen dansk tid rapporterer NBC News, at politiet i New York har anholdt mindst 50 personer i forbindelse med fredagens protester over George Floyds død.

En embedsmand ved politiet siger, at adskillige betjente er kommet til skade under urolighederne. Nogle har fået blodnæser, mens andre har fået slået tænder ud, fortæller den unavngivne embedsmand.

