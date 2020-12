En helt anderledes jul i Coronaens skær

Ekstra Bladet har talt med danskere på gaden for at høre om deres juleændringer

’Netop fordi vi i det daglige lever i frihed, kan vi affinde os med at blive administreret så voldsomt, som vi er blevet det for fællesskabets skyld. De fleste af os har erkendt, at begrænsningerne er nødvendige. Og de brokrøve, der når vi igen får vores frihed, begynder at skælde ud på myndighederne, skulle virkelig skamme sig.’

En variation over dette tema var rundt regnet, hvad der mødte Ekstra Bladet, da vi gik på gaden for at høre, hvor meget Coronaen har betydet for folks jul, og der var ikke mange, der havde haft business as usual.

Vi er kærester, men holdt ikke juleaften sammen, fortæller Lars Nelsson og Line Daugbjerg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kærestepar med hver sin jul

Lars Nelsson og Line Daugbjerg, København: Hele julen har været anderledes – ikke mindst juleaften. Vi er kærester, men vi kunne ikke bringe vores familier sammen – bl.a. af hensyn til forsamlingsforbudet. Så vi fejrede jul i små familieenheder med alle råd i mente: sprit, afstand osv. Og vi hverken sang eller dansede om juletræet. Alle julegaver var købt online, så vi har ikke været ude og blande os med andre i butikkerne. Den eneste julefrokost er hos et sæt bedsteforældre på Fyn. De er så meget i risikogruppe, at de ikke skulle med selve juleaften. Vi har faktisk ikke set dem siden marts. Men nu besøger vi dem 2. juledag, og da vi begge arbejder med mennesker i det offentlige, bliver vi testet hele tiden, og når vi så ovenikøbet iagttager alle mulige forholdsregler, er vi trygge ved at besøge dem.

Charlie havde fået en ny trompet, som han var vældig glad for, og far – Niels Wamberg – nød en stille gå-tur i Københavns gader. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Online-julegaver kom for sent

Niels Wamberg og Charlie fem år, København: Det har været en særlig jul – ikke mindst fordi flere julegaver, der var købt online, ikke nåede frem. Men så må vi holde en ekstra juleaften, når de sidste gaver kommer. Vi plejer at holde storjul, men min mor og søster bor i Italien, og resten er spredt ud over landet, så det kunne ikke lade sig gøre. I stedet blev det ’bare’ os selv: Tre børn og mor og far. Men det kan altså godt være lidt svært at få tiden til at gå – især med Charlie, når der er så stille, og alt er lukket. De to små er nemmere, men Charlie har være sendt hjem fra børnehave et stykke tid, så vi ser frem til, at det hele bliver lidt lettere en dag.

Jeg glæder mig meget til at møde mit første barnebarn i morgen, fortæller Arne Svinth. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Første barnebarn kom julenat

Arne Svinth, Odense: Julen har absolut været speciel. Dels har vi været færre end normalt, dels forsvandt min datter og svigersøn lige efter middagen. De skulle lige hjem, inden de var nødt til at køre på hospitalet, fordi fødslen stod for døren. Og lige på den anden side midnat blev deres søn født. Mit første barnebarn. Det er stort for mig, og jeg tager ikke tilbage til Fyn før 2. juledag, så jeg lige kan nå at se babyen. Men derudover har hele måneden være stille og ribbet for festivitas. Og heller ikke min datters mormor fra Rudkøbing kom over til jul, som hun ellers plejer, så julefejringen 2020 var den, vi nåede i torsdag aften.

Coronaen har ikke ændret på, hvor mange vi skulle være juleaften. Den har kun ændret geografien, fortæller Michael og Lisbeth Mølgaard. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Holder jul på hotel i København

Lisbeth og Michael Mølgaard, Frederikssund: Vi har en jul uden børn, og det har intet med Corona at gøre, for de er efter planen hos deres andre fædre og mødre. Derfor havde vi bestilt en rejse til Malaga. Den blev ikke til noget. Så bestilte vi et hotelophold i Sverige, men så lukkede de broen. Derfor er vi nu taget på juleophold på et hotel i København, og det er faktisk rigtig hyggeligt. Normalt er København frygtelig støjende, men nu er der i hvert fald fredeligt. Det eneste, der er lidt trist, er, at man ikke kan gå på cafe og få en kaffe. men så køber vi en ’to go’ og sætter os på en bænk. Vi var sammen med børnene forleden, og onsdag zoomede vi med familien. Ikke færre end seks har været Corona-syge i december, så familien har været ramt. Derfor var det ekstra bevægende at zoome sammen.

Alt er lukket, og jeg blev sendt hjem fra skole for flere uger siden, forklarer Nick Silword, 16 år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Jeg keder mig

Nick Silword, Hillerød: Normalt er vi omkring 20 juleaften, men i år var det bare mine forældre, min storebror og mig. Og heller ikke de vanlige julefrokoster bliver til noget. Det er faktisk temmelig kedeligt. Jeg går i 9. klasse og blev for flere uger siden sendt hjem fra skole. Fitness er også lukket. Her nåede jeg kun at være to dage, før det var slut. Og tennishallen er også lukket ned. Der er ikke meget at foretage sig – ud over at gå ture med ens forældre. Mange af vores familiemedlemmer arbejder i sundhedssektoren, så de har valgt at tage julevagter, når vi nu alligevel ikke kunne være sammen, og det er jo meget godt.