En historisk dag: Fra telte i Syrien til celler i Danmark

Tre kvinder og 14 børn er blevet hentet til Danmark fra al-Roj-lejren i Syrien under massiv bevågenhed. Ekstra Bladet har fulgt de tre retsmøder og opsummerer her det seneste døgns udvikling

Det er sjældent, historiske begivenheder udspiller sig i den lille jyske by Karup, der ligger mellem Viborg og Herning.

Men natten til torsdag lagde landingsbanen på den gamle flyveplads asfalt til netop det, da et Boeing 737-fly fra Frankfurt landede klokken 3.

Ombord var tre kvinder og 14 børn, som har været omdrejningspunktet for en af de største kriser i Mette Frederiksens regeringstid.

Landingen var det synlige bevis på, at regeringen i maj måtte give efter for et massivt politisk pres. Nødtvunget og fordi PET vurderede, at det var sikrest for Danmark, besluttede regeringen at hente de tre kvinder og deres børn til Danmark fra al-Roj-lejren i Syrien.

'Intet at skjule'

Siden den fredsommelige landing i Karup er livet på dramatisk vis vendt op og ned for kvinderne og deres børn.

Fra i årevis at have at siddet fastlåste i Syrien under kummerlige forhold i 'Helvede på jord', som lejrene kaldes, er kvinderne nu varetægtsfængslet i fire uger i Danmark, sigtet efter terrorparagraffen.

De er alle blevet adskilt fra deres børn.

Ekstra Bladet fulgte torsdag de tre retsmøder, som blev afhold i Esbjerg, Kolding og på Frederiksberg. Scener var stort set identiske i de tre retssale: Kvinderne nægter sig skyldige og vil gerne have åbne døre, så offentligheden kan følge med.

- Min klient har intet at skjule, bekendtgjorde advokat Mette Grith Stage foran Retten i Esbjerg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Advokat Mette Grith Stage, der repræsenterer en af de hjembragte kvinder fra Syrien. Kvinden er varetægtsfængslet i fire uger. Foto: Ernst van Norde

Men dørene blev lukket, og der blev nedlagt navneforbud i sagerne. Ifølge anklagerne i de tre sager har alle kvinderne begået strafbare handlinger ved dels at opholde sig i et konfliktområde i Syrien, dels ved at tilslutte sig Islamisk Stat, mens de var der. En vurdering fra Rigsadvokaten lyder, at kvinderne angiveligt vil kunne idømmes fængsel i tre til fem år.

Indtil videre er status i sagerne, at de tre kvinder stod op i al-Roj-lejren i Syrien onsdag morgen sammen med deres børn og nu går i seng alene i en fængselscelle i Danmark.

Sårbart for børnene

Under et pressemøde torsdag eftermiddag forklarede en række myndigheder om forløbet. Især børnenes ve og vel var et centralt emne.

- Jeg vil gerne appellere til, at børnene får lov at være i fred, siger Ellen Klarskov Lauritzen, direktør i Socialstyrelsen.

Flere organisationer har advaret mod en hurtig adskillelse af mødre og børn efter ankomsten til Danmark.

- Hvis man adskiller de her børn og deres mødre umiddelbart ved ankomsten, vil det blive oplevet som endnu et overgreb,udtalte Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær for Red Barnet Danmark, forud for evakueringen.

De tre sager Esbjerg: 34-årig varetægtsfængslet Den ene af de tre sager omhandler en 34-årig mor til fem børn. Hun blev i går varetægtsfængslet frem til 4. november efter et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg. Kvindens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, forsøgte at få en såkaldt surrogat-løsning, som betyder, at kvinden kan bo med sine fem børn, mens hun er frihedsberøvet. Dette blev dog afvist af retten. Kvinden nægter sig skyldig. Kolding: 37-årig varetægtsfængslet Ved Retten i Kolding blev en 36-årig mor til syv børn varetægtsfængslet frem til 1. november. Hun må ikke se sine børn indtil da. Kvindens advokat, Tyge Trier, kærede afgørelsen til landsretten. Hun er ligesom de to andre kvinder sigtet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, samt for at indrejse i et konfliktområde i Syrien. Kvinden nægter sig skyldig. Frederiksberg: 32-årig varetægtsfængslet Kvinden er mor til to og blev ligesom de to andre kvinder varetægtsfængslet i fire uger. Afgørelsen er kæret til landsretten. Kvinden nægter sig skyldig.

Danmark efterlader tre kvinder og deres fem børn i lejren. Det skyldes, at de tre kvinder har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt.

Ekstra Bladets Nagieb Khaja har mødt en af de tre efterladte kvinder: