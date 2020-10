En knytnæve af kvinder

Mange danskere fik i går marmorkagen i den gale hals ved kaffebordet, da den radikale Morten Østergaard stod frem og bekendte sine gamle synder. Og selv om det hurtigt stod klart, at det ikke var hånden, men sagen som fældede ham, så viser diskussionerne på de sociale medier, at der er mange synspunkter i sexisme-debatten.

Ekstra Bladet har talt med fem kvinder, der går til vaflerne i deres behandling af sexismedebatten.

Et skud i bøssen

Stine Bosse, Erhvervskvinde:

Det er rigtig dumt at forsøge at skjule sine fejltrin. Uanset hvem man er. Der er et skud i bøssen, når man står frem med en dårlig sag. Det ved jeg fra mig selv. Her gælder det om at få fortalt, hvad det handler om, og at man har lært af fejltrinet. Morten Østergaard brugte sit ene skud på bortforklaringer. Og det er virkelig dårlig rådgivning. Men jeg vil sige, at jeg kender da flere andre mænd, som burde lære af Østergaards elendige eksempel og stå frem, før Ekstra Bladet en dag ringer dem op. Jeg tror, at der rundt om i landet sidder mange mænd, som ved, at de har dummet sig, og som ikke kan sove om natten ved tanken om de konsekvenser, det kan få, hvis de kvinder, de har dummet sig overfor, åbner munden. Men så må de hellere stå frem, for jeg hverken tror eller håber, at vi har hørt det sidste om chefers fuldemands-omgang med kvindelige ansatte. Sexisme og overgreb skal naturligvis stoppes, og af samme grund er det lidt ærgerligt, at Østergaards case ’kun’ handlede om en hånd på et lår. Meget snavs er fejet ind under gulvtæpperne, men de radikales amatørhåndtering af Rod-sagen har vist os, at uærlighed kan komme til at gøre meget ondt.

Birgitte Vind. Foto: Mette Mørk Ritzau/Scanpix

Ingen røg uden brand

Birgitte Vind, Ligestillingsordfører (S): I bund og grund vil vi uanset vores placering i samfundet sexismen til livs, men om det er gået for vidt ved jeg ikke. Det tror jeg, at ingen kan svare entydigt på. For jeg tror jo, at når nogen står frem med en sag, så har de oplevet den, som de beskriver den. Andre kan så have en anden opfattelse og kalde dem ’sarte’, og det er her, det bliver svært. Men Jeg mener faktisk, at der sjældent er røg uden brand. De unge kvinder skal ikke sættes i en karriere-mæssig spændetrøje, fordi de har sexistiske chefer. Jeg vil sige som Mette Frederiksen, at vi er i gang med at skabe en kulturændring på det område. Noget kan vi styre – andet ikke. Og i den proces er det vel altid en vis fare for, at noget kammer over. Jeg kom først ind i politik som 42-årig, og jeg har ikke oplevet noget af alt det, jeg hører om fra andre kvinder. Heller ikke uden for Christiansborg.

Ditte Giese. Foto: Linda Kastrup Ritzau/Scanpix

Det vil blive grimt og gøre ondt

Ditte Giese, feminist og redaktionschef på Heartbeats:

I virkeligheden er det tragikomisk, at der skulle en tv-vært i et comedy-show til at sætte gang i et længe ventet opgør med sexisme. Jeg har håbet på dette momentum længe, fordi #Metoo gik så let hen over Danmark. Sexismen er i alle brancher. Vi begyndte med filmverdenen, medierne, den politiske verden og jurister og sundhedspersonale er også gået i gang. Det næste store område er servicesektoren, hvor unge kvinder længe har været i skudlinjen. Vi har gang i en kulturrevolution, og den går ikke bare væk. Det bliver ubehageligt, grimt, og det kommer til at gøre ondt, for flere vil falde og miste deres job. For 3 uger siden var jeg inviteret ind hos Morten Østergaard, der ønskede at høre om mit syn på sexisme og ligestilling. Jeg sagde nej tak, fordi jeg ikke ønskede at blive fedtet ind i et politisk parti. Men hvis man som Østergaard så længe har befundet sig på den høje hest og gjort sig til garant for god smag og korrekt opførsel, så falder hammeren tungt, når man bliver grebet i løgn. Vi har chancen nu for at få ryddet op i Danmark, for vi gider ikke, at flere unge kvinder skal krænkes.

Anna Thygesen. Foto: Anthon Unger

Ingen skal være bange for at flytte en hånd

Anna Thygesen, PR Bureau-indehaver:

Hvis man er leder af et parti, der står hårdt på at rydde op i sexismen i Danmark, og man så ikke bare selv har haft fingrene for langt fremme, men også lyver om det, så falder hammeren. Skinhellighed kan ramme én i nakken. Mange ude omkring i Danmark vil sikkert mene, at nu er kvinderne gået for vist, og det kan da også meget vel være, at sagen her giver bagslag. Men selvfølgelig er det ikke sådan, at mænd generelt skal miste deres arbejde, fordi de til julefrokosten tager en dame på låret. Men samtidig skal kulturen være sådan, at kvinden ikke skal være bange for at flytte den hånd. Og manden skal til gengæld være voksen nok til at indrømme sin fejl og sige undskyld. Samtidig skal chefer se i øjnene, at de skal holde nallerne væk og opføre sig ordentligt. Når det slår så hårdt hos de radikale, er det jo, fordi partiet ynder at fremstå som helt rene. Det er lige som, hvis præster dummer sig: Det giver mere ballade, fordi det så også handler om dobbeltmoral. Dem der ude i samfundet til julefrokosterne plejer at hygge i kopirummet har sjældent problemer, men mændene skal nok ikke lokke de unge kvinder med derud.

Kvinder må lære at tackle en hånd på låret. Foto: Emma Sejersen

Infam hetz mod mænd

Birgithe Kosovic, journalist og foredragsholder:

Nu må kvinderne stoppe. Hvor må mændene snart gå hen? Mine medsøstre opfører sig afskyeligt – som monstre. Jeg frygter, at resultatet bliver, at mandlige chefer vil være påpasselige med at ansætte kvinder, fordi de uforvarende kan komme til at intimidere dem. Jeg kan også være bange for, at det uklædelige hysteri kan komme til at skygge for egentlige overgreb og krænkelser. Dem skal vi da helt klart have slået ned på, men en hånd på låret! Det må kvinder altså lære at tackle. Jeg troede først, at den unge radikale betroet sig til sin næstformand for ti år siden. Men det er først sket for nylig. Ergo er det ikke tale om et traume, hun har ruget over, men derimod en politisk handling. Jeg må virkelig undre mig over hendes behov, og da manden så vælger at gå, får hun tårer i øjnene og siger, at det slet ikke var meningen, at det skulle ende sådan. Hvad havde kvinden forestillet sig? Jeg ville være bange, hvis jeg var mand, for den kvinde, han flirtede med til firmafesten, kan pludselig komme efter ham med ti års forsinkelse. Det kommer til at give bagslag for kvinderne.