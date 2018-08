Én mand tilbage på dødt madmarked: - Stedet er forbandet

Den første september står kun én madstad tilbage i WestMarket, der skulle have været et nyt skud på stammen af københavnske madmarkeder

Fra den første september er det kun én ud af 60 stade tilbage i madmarkedet WestMarket. 31. september flygter de sidste fire ud af fem tilbageværende restauranter fra bygningen.

Sidste mand tilbage på det synkende skib på Vesterbro i København er 37-årige Nordin Gassa, der ejer Marrakech Street Food. Han åbnede sin stadebod for et halvt år siden.

Han har tænkt sig at blive ved med at lange marokkansk mad over disken som den eneste i WestMarket.

Det gør han, indtil han bliver smidt ud.

- Jeg har ikke fået noget at vide af ledelsen, om hvad der skal ske med WestMarket. De andre har fået at vide, de skal være ude første september. Måske er det, fordi jeg har en kontrakt frem til første januar, at de ikke har sagt noget til mig, siger han.

Før WestMarket åbnede blev stedet totalt renoveret indenfor og udenfor. Foto Olivia Loftlund

Et lortested

Det er kun halvandet år siden, markedet åbnede dørene til det, der skulle have været det helt store mad-mekka med alt fra eksklusive spise-oplevelser til lækre varer, der kunne købes med hjem.

Nordin Gassa er ikke i tvivl om, hvorfor butiksflugten har været så massiv:

- Der er rigtig dårlig ledelse. Og så er det bare et lortested. Selv hvis der var en Michelin-restaurant, ville den ikke klare sig godt.

Med en madbod i Aarhus, Odense, Esbjerg, Aalborg og to på trapperne i henholdsvis Københavns centrum og Oslo tager han det ikke så tungt, at han ikke tjener så mange penge i WestMarket.

- Mine madboder på de andre madmarkeder kører bare derud af, siger Nordin Gassa. Han har tidligere også har haft en bod i Torvehallerne og på det midlertidige madmarked Papirøen, der i dag er lukket.

- Man taler om den her situation ved de andre street food-markeder. WestMarket er skrækscenariet. Det er det sorte får, siger han.

Det, der skulle have været et mad-paradis, er blevet en ligegyldig tunnel mellem Vesterbrogade og Matthæusgade. Foto: Olivia Loftlund

En forbandelse

Før WestMarket slog dørene op, husede bygningen galleriet og shoppingcenteret Toves Galleri.

Det var mindst lige så dødt i flere år.

På guide-hjemmesiden Foursquare skrev en bruger bag navnet IC Christensen i 2013 om Toves Galleri: 'Hvor butikker kommer for at dø.'

WestMarket i dag og det nu lukkede Toves Galleri havde nedrullede gitre til fælles. Artiklen fortsætter under billedet:

Allerede i 2010 må Toves Galleri have været tomt, for der skrev Holger Wilcs: 'Råb 'Hvad drikker Møller' og lyt!'.

Lokationen kan derfor ifølge Nordin Gassa også have spillet en rolle for markedets fiasko. Han mener, at det bare er et dårligt sted at åbne butikker.

- Der ligger en forbandelse over det sted. Det er ligegyldigt, hvad der åbner inde i den bygning. Det kan ikke lykkes for dem.

Til Ekstra Bladet siger WestMarkets administration, at ingen fra ledelsen ønsker at kommentere på sagen.