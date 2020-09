En million danskere får besked i e-Boks

Et spørgeskema og en mulighed for at bestille en antistoftest landet i mange danskeres indbakke i e-Boks de kommende dage

Fra i lørdag til onsdag bliver der sendt en million invitationer ud til tilfældigt valgte borgere over 15 år med et relativt omfattende spørgeskema.

Det er Statens Serum Institut, som udsender invitationer til at være med i deres landsdækkende projekt med titlen 'Vi tester Danmark' - et nationalt overvågningsprojekt - skriver de i en pressemeddelelse.

Statens Serum Institut påbegynder projekt 'Vi tester Danmark' lørdag. Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Til sidst i spørgeskemaet vil det være muligt at melde sig til at få tilsendt en antistoftest. Der er en halv million tests på højkant.

Spørgeskemaet tager cirka 15 minutter at udfylde, og formålet med spørgeskemaet er, at 'at opnå viden om smitte og immunitet med Ny Coronavirus med henblik på at forbedre vores viden om COVID-19 epidemiens greb i Danmark.'