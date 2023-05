En million danskere får brev i e-Boks

Et kæmpemæssigt forskningsprojekt vil udregne, hvilken prævention der er bedst til lige præcis dig. Derfor kan en million danske kvinde se frem til en besked i e-Boks

I løbet af den kommende stykke til vil en million danske kvinder modtager et brev i e-Boks.

Det sker som et led i et gigantisk studie, der skal forsøge at regne ud, hvilken prævention, der passer lige præcis til dig.

Det skriver DR.

Det hele skal til sidst munde ud i en app, som bliver sat i verden for at gøre det nemmere for kvinder, når der skal vælges prævention.

- Vi håber at kunne lave et online værktøj, hvor man kan indtaste sine oplysninger og få et kvalificeret bud på, hvad ens bivirkninger vil være ved forskellige typer prævention, siger Amalie Lykkemark Møller, som er postdoc og medstifter af forskningsprojektet ved navn Safe Choice, til DR.

Fokuset i forskningsprojektet er på de mange bivirkninger, som man som kvinde har risiko for at opleve, når man bruger de forskellige præventionsformer.

Og håbet er, at den nye app skal give et bedre overblik over, hvad man risikerer, når man tager et valg.