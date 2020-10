En million husstande modtager kedeligt brev

Kunderne skal betale mere for færre kanaler.

Det bekræfter YouSees direktør, Jacob Mortensen, over for B.T. Direktøren fortæller, at danskerne får besked via brev onsdag.

- Vi har set på vores tv-pakker og justeret indholdet. Samtidig kommer det til at betyde, at priserne stiger, siger Jacob Mortensen.

Ændringerne betyder, at det ikke længere vil være muligt at høre radio via tv-pakken. Derudover lukker Ekstrakanalen og Disney XD, der lukkes af Disney. Sidstnævnte kanal bliver i fuldpakken erstattet af Nick Toons.

Alle tv-pakkerne vil derudover stige i pris. Grundpakken stiger med ti kroner om måneden, og mellem- og fuldpakken stiger med 20 kroner om måneden.

Herudover stiger bland selv-pakken med 20 point med 30 kroner om måneden, mens bland selv-pakken med 36 point stiger med 40 kroner om måneden.

Ændringerne træder i kraft ved årsskiftet.